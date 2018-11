7 aziende su 10 non hanno i manager giusti

Iliad : non solo offerte - l’aziende lavora per migliorare le copertura di rete : Iliad ha sicuramente rivoluzionato il mondo degli operatori mobili italiani con il suo arrivo, soprattutto perché era un momento in cui tutti gli operatori cercavano di ricavare il maggior profitto con la minor spesa possibile. leggi di più...

Sanità - le aziende farmaceutiche guariscono grazie a medici e Asl. Così non va : Il potere delle aziende farmaceutiche è noto da tempo, ma il bicchiere è colmo ormai. Io ho sperato per più di cento giorni che il nuovo ministro della Salute dicesse una parola, proponesse un decreto legge. Eppure basterebbe leggere qualche mio post per sapere. Basterebbe applicare quello che le ho detto nelle occasioni in cui ci siamo incontrati. Spero che questa volta qualcuno le possa leggere. Ad esempio il Garante della privacy Antonello ...

Per l'89% delle aziende i robot non sostituiranno il lavoro umano : Il 61% delle aziende italiane è pronto ad introdurre sistemi di intelligenza artificiale e robot nelle proprie organizzazioni. Solo l'11% si dichiara totalmente contrario. Tra le ragioni principali ...

"Seminare il futuro" in 30 aziende agricole bio per chiedere la libertà di usare semi non ibridi : I semi che producono i cibi che arrivano dalle nostre tavole arrivano in stragrande maggioranza da filiere industriali, In realtà, la vendita di sementi prodotte in maniera locale è sostanzialmente ...

Non importa con chi sta Confindustria : la Lega ascolti le aziende : Chiedono semplificazione e meno tasse, hanno dovuto digerire più burocrazia e costi maggiori. Volevano attenzione al mondo produttivo e - come noi - ora leggono di miliardi di euro destinati a misure assistenziali che si esauriranno a breve, senza avere creato nemmeno un posto di lavoro. Questo è ciò che pensano e dicono gli imprenditori, piccoli o grandi, iscritti o non iscritti a Confindustria.Il dibattito sui veri e ...

Lavori introvabili : ecco le figure che le aziende cercano ma non trovano : ...fa era la notizia della scadenza senza possibilità di rinnovo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori metalmeccanici a rischio licenziamento che hanno protestato al ministero dell'Economia. ...

Big Tech - perché i geni di Silicon Valley non amano dirigere le loro aziende : Gli slanci dell'immaginazione sono il marchio caratteristico di questi geni creativi, che hanno ricostruito quasi da zero il settore tecnologico dopo il crollo delle dotcom. Quando si tratta, però, di dirigere i colossi che hanno fondato, sembrano perdere interesse. I casi di Marc Benioff, Larry Page, Jack Dorsey, Elon Musk...

Perché i geni di Silicon Valley non amano dirigere le loro aziende : Gli slanci dell'immaginazione sono il marchio caratteristico di questi geni creativi, che hanno ricostruito quasi da zero il settore tecnologico dopo il crollo delle dotcom. Quando si tratta, però, di dirigere i colossi che hanno fondato, sembrano perdere interesse. I casi di Marc Benioff, Larry Page, Jack Dorsey, Elon Musk...