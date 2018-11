INTERESTING… Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute ...

Cristiano Ronaldo ha speso 31mila euro per due bottiglie di vino : Il tabloid "The Sun" il campione juventino Cristiano Ronaldo ha alloggiato, ieri, in una suite da 10mila euro a notte nell'esclusivo Bulgari Hotel, avrebbe speso 31mila euro per due bottiglie di vino da Scott's, un ristorante esclusivo. Due bottiglie speciali: 20mila euro per il Richebourg Grand Cru, un Borgogna che è tra i vini più costosi al mondo, e 11mila euro per un Pomerol Petrus del 1982.Secondo la fonte del tabloid: ...

Cybersecurity : 360 Summit - anno peggiore per attacchi - potenziare strategia : Con 730 attacchi gravi in un solo semestre, in crescita del 31%, il 2018 si appresta a chiudersi come l’anno peggiore di sempre per la sicurezza informatica. Una situazione grave, in cui è messa alla prova la strategia di Cybersecurity nazionale predisposta dall’Italia, che ha definito la normativa di riferimento, i ruoli chiave e le risorse in campo. Serve, però, un ulteriore passo avanti di fronte a minacce sempre più pericolose per ...

Rassegna stampa 15 novembre 2018 Gazzetta dello Sport : p>PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, giovedì 15 novembre, de 'La Gazzetta dello Sport': GASP: 'LA ...

Oggi in edicola : il quadrilatero - saturo - dei centri commerciali : Infine, parliamo di sport, in particolare di calcio. Concentrandoci sul protagonista di queste settimane, vale a dire Sandro Tonali . La lista dei suoi estimatori si allunga di giorno in giorno, ma ...

Cosa c'è sul Cittadino di giovedì 15 novembre 2018 : In sport le parole del patron del Sassuolo Squinzi che promuove il progetto Monza e la vigilia della sfida col Pordenone domenica allo stadio Brianteo. Il Cittadino Più apre con l'intervista alla ...

Gli Eagles : «Tutti a Desio Per l' orgoglio e per la storia» : BASKET Non è un momento facile per nessuno, perché il rischio sembra concreto, molto più di altre volte, e anche gli Eagles hanno deciso di mobilitarsi, con un comunicato che gira da ieri sui social ...

Como - derby a Casate Ivanov : «Proviamoci» : Questa sera è 'derby time' al palazzetto di Casate. La seconda giornata di ritorno della prima fase dell'Italian hockey league, mette di fronte, a partire dalle ore 20.30 , ingresso riservato a 99 ...

Rimonta Libertas Cantù «Rispondiamo alle critiche» : Ci attende una gara difficile. A Ortona dovremo confermare quanto fatto di buono nelle ultime due gare . All'indomani della vittoria per 3-0 sulla Gioiella, il presidente della Libertas Cantù, ...

Il futuro delle banche non è nel piccolo mondo antico : ... redditizio per loro e necessario al sostegno dell'economia reale dei vari distretti industriali. Ma lo facciano adeguandosi ai tempi : i crescenti capitali necessari allo sviluppo vanno trovati sul ...

Michael Avenatti - l’avvocato diventato famoso come oppositore di Trump - è stato arrestato per un’accusa di violenza domestica : Michael Avenatti, l’avvocato diventato famoso come oppositore di Donald Trump rappresentando l’ex pornostar Stormy Daniels, è stato arrestato per un’accusa di violenza domestica a Los Angeles, in California. La polizia ha confermato l’arresto, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, spiegando che

Terremoto nel Reatino - nella notte scossa di magnitudo 3.0 - : L'epicentro del sisma, avvenuto alle 2:02, a una profondità di 11 km, è stato individuato a 1 chilometro da Accumoli e a 8 da Amatrice

La nave alla deriva : Non per i due o tre dissidenti saliti agli onori della cronaca per aver bocciato il condono per Ischia . Piccoli numeri se non fossero la punta di un iceberg che ha l'aria di squagliarsi. Di fronte ...

Novità Fortnite al 15 novembre - trapelano skin inedite e molto altro : Le Novità all'interno di Fortnite non smettono di susseguirsi: come di consueto il Battle Royale curato da Epic Games continua incessantemente a sfornare Novità, con una frequenza che è impossibile trovare in altri titoli presenti sul mercato. Alla fin fine è proprio questa (assieme alla natura gratuita della modalità PvP) la forza del titolo che, da un anno abbondante, si trova costantemente al primo posto negli indici di gradimento (e Twitch ...

I migliori siti e app per prepararsi al black friday : Da Pixabay Come prepararsi al meglio per il black friday 2018 imminente (visto che cadrà il prossimo venerdì 26 novembre) che aprirà le danze per gli acquisti natalizi? Non c’è niente meglio che installare sul proprio smartphone Android o iPhone alcune applicazioni che aiutano a comparare i prezzi per scoprire se sono davvero convenienti e quanto sia effettivo lo sconto. Abbiamo scelto cinque tipologie di software gratuiti e molto efficaci ...