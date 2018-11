15 16 novembre - Per ANIMA MEA festival | L' Ensemble Lucentum XVI a Mola di Bari e

Oroscopo di domani 16 novembre : buone notizie per Ariete e Leone - noia per la Vergine : L'Oroscopo di domani, venerdì 16 novembre, è pronto a dare un filo conduttore a cui attenersi nel quinto giorno della settimana corrente. A nostra disposizione, come sempre, le predizioni astrali estrapolate dalle effemeridi quotidiane sapientemente (si spera!) interfacciate con vari segni. In questo contesto come sappiamo, ad essere interessati dalle previsioni saranno principalmente i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. ...

TIM - offerte 'Operator attack' attive nel mese di novembre 2018 : costi e dettagli delle promozioni : Anche nel mese di novembre la TIM ha deciso di mettere a disposizione dei suoi clienti delle promozioni in versione 'Operator attack' TIM, offerte 'Operator attack' attive nel mese di novembre 2018. ...

Dieta di novembre : i cibi detox per dimagrire e sgonfiare la pancia : Sembra ieri che indossavamo abitini e costumi da bagno, invece è già arrivato novembre. Significa che tra poco sarà Natale, con tutte le conseguenze ‘del caso’. Ovvero strappi alla Dieta, con mangiate a non finire, dolci a profusione e pranzi e cene infiniti. Meglio, allora, arrivare preparati. Di diete ne esistono talmente tante che è difficile persino stare al passo con le ultime novità in fatto di benessere. Anche perché poi, cosa ...

ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto - oggi 14 novembre : numeri vincenti - 6 da 70mila euro! - conc 245/2018 - - IlSussidiario.net : ESTRAZIONE SiVinceTutto Superenalotto oggi 14 novembre: i numeri vincenti del concorso 245/2018. La sestina e le ultime notizie

Georgia - ballottaggio per elezione presidente si terrà il 28 novembre - : Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Georgia si terrà il 28 novembre. Lo ha deciso la Commissione elettorale centrale del paese , CEC, . "Un progetto di risoluzione è stato adottato per lo ...

Perché utilizzare Samsung Pay conviene da oggi 14 novembre con la promozione Chili : Samsung Pay in Italia ha fatto la sua prima comparsa nei mesi invernali di questo 2018. Il metodo di pagamento che sfrutta lo smartphone per le transazioni senza l'utilizzo della carta di credito tuttavia potrebbe non essere decollato del tutto per il mancato utilizzo degli utenti. Solo così si spiegano le iniziative che tendono a promuovere il servizio, l'ultima delle quali parte proprio oggi 14 novembre e ha come partner di eccezione la ...

Oroscopo del 15 novembre : buone stelle per il Capricorno - Toro in ripresa : La terza settimana del mese di novembre sta per concludersi, ma prima di accogliere il week end, scopriamo quali sono i presagi degli astri per la giornata di domani. Ecco qui di seguito l'Oroscopo di giovedì 15 novembre 2018 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute. Astrologia del 15 novembre Ariete: state vivendo un intenso momento di crescita personale e questo potrebbe portarvi, da qui alla fine del ...

Microsoft rilascia l’aggiornamento di novembre Per Xbox : arriva il supporto a mouse e tastiera : Microsoft sta avviando in questi istanti il rilascio ufficiale al pubblico dell’aggiornamento di novembre per Xbox che, per quanto concerne le funzionalità, farà contenti molti gamer. supporto a mouse e tastiera Ufficializzato durante la conferenza XO2018 trasmessa in streaming da Città del Messico, il supporto a mouse e tastiera arriva a tutti gli effetti sulle console targate Redmond. Dopo mesi di rinvii, indecisioni e anche un po’ ...

Oroscopo del giorno 16 novembre : Luna in Pesci - ottimo venerdì per Sagittario e Acquario : L'Oroscopo del giorno 16 novembre mette in evidenza la classifica stelline completa e le predizioni astrali per i segni da Bilancia a Pesci. Pronti a dare una valenza al prossimo venerdì di fine settimana? Bene, allora come al solito iniziamo a dare qualche info sui simboli zodiacali migliori e peggiori del momento. In primissimo piano, come da titolo, l'ingresso della Luna nel 'territorio' dei Pesci: in campo sentimentale, il generoso segno ...

Maltempo Sicilia : riaperta la statale 121 ‘Catanese’ dopo l’alluvione di inizio novembre : E’ stata riaperta al traffico la strada statale 121 ‘Catanese’. Lo comunica Anas in una nota specificando che era stata chiusa dal km 204 al km 220, tra gli svincoli di Manganaro e Campofelice di Fitalia, a causa dell’esondazione dei torrenti San Leonardo, Buffa e Azirolo in seguito all’alluvione del primo fine settimana di novembre. L'articolo Maltempo Sicilia: riaperta la statale 121 ‘Catanese’ dopo ...

Calo vertiginoso per la batteria Huawei P9 Plus : costi sostituzione oggi 14 novembre : C'è uno smartphone che, al netto di un oggettivo crollo per la durata della batteria, continua ad essere molto popolare qui in Italia. Il riferimento è al cosiddetto Huawei P9 Plus, per il quale da un lato non si registrano ulteriori aggiornamenti software dopo il nostro ultimo bollettino sul device che risale ad oltre un mese fa, mentre dall'altro il trend continua ad essere sempre più negativo. Le lamentele sono costanti in ottica autonomia, ...

Alberobello - Bari - - «Finestre aperte sulle acque sotterranee» - appuntamento il 17 novembre al Cinema Teatro dei Trulli : Un'occasione speciale per coniugare speleologia e scienza, perché grazie a questo lungimirante progetto, è stato consentito di osservare, sondare, mappare due scrigni protetti da centinaia di metri ...

Si fa perdonare TIM dopo i problemi sul credito residuo : ufficiale un regalo dal 14 novembre : Sta facendo discutere moltissimo in questi giorni la questione relativa ai problemi TIM, nell'ambito di un'anomalia davvero strana che ad inizio settimana ha visto tanti utenti addebitarsi cifre più o meno elevate all'interno della propria area utente. La compagnia telefonica non ha mai nascosto il bug e, va detto, è intervenuta nel giro di poche ore tornando a mostrare la cifra esatta sul credito residuo. In più, nella giornata di ieri abbiamo ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : le convocate dell’Italia per la sfida contro il Sudafrica : Non solo il Rugby maschile è protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per la seconda ed ultima sfida di prestigio contro il Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale è alle nostre spalle. Si tratta di una sfida inedita, che si disputerà domenica 25 novembre alle ore 14.30: per la sfida alle Springboks, che si giocherà a Prato, il CT Andrea Di ...