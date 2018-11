X Factor | scatta la sfida in tre manche

A X Factor Leo Gassman : il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio fa scattare in piedi il pubblico con l’inedito “Freedom” : Sul palco di X Factor è salito Leo Gassman, figlio 19enne di Alessandro e nipote di Vittorio. Il giovane si è esibito con l’inedito “Freedom” e ha strappato quattro sì dai giudici (che hanno avanzato perplessità sul testo e sull’uso dell’inglese). Più convinto il pubblico del talent di Sky (in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno), che è scattato in piedi. “La canzone è dedicata a chi cerca la ...