World Toilet Day | sognando uffici e scuole con servizi igienici più puliti e attrezzati

World Toilet Day 2018 : il 19 novembre si celebra la Giornata mondiale per sensibilizzare sull’importanza di adeguati e puliti servizi igienici : Per tanti è la normalità, ma per moltissime altre persone nel mondo utilizzare il water non è affatto un’abitudine scontata. Al contrario, circa il 30% della popolazione mondiale – 2,3 miliardi di persone – non ha ancora oggi accesso ai servizi igienici di base. Di queste, 600 milioni condividono il bagno con altre famiglie e altri 892 milioni non ne dispongono affatto[i]. Per mettere in luce queste problematiche e sensibilizzare ...