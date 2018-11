Windows 10 19H1 | disponibile la build 18282 per Fast e Skip Ahead

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18277 per Fast e Skip Ahead : [Aggiornamento1 14/11/2018] Microsoft ha appena rilasciato un aggiornamento cumulativo dedicato alla build 18277 che corregge un bug relativo al rendering del display e blocca temporaneamente la ricezione di update per i processori Nuvoton (NTC). We’re putting an update block for this build in place for a small number of PCs that use Nuvoton (NTC) TPM chips with a specific firmware version (1.3.0.1) due to a bug causing issues with Windows ...

Con Windows 10 19H1 - Microsoft porta le nuove Emoji 12 e lo slider della luminosità : Con la build 18277 rilasciata pochi giorni fa da Microsoft per gli iscritti ai canali Fast e Skip Ahead del programma Windows Insider, sono stati introdotti interessanti miglioramenti. La novità forse più rilevante è l’implementazione, all’interno del Centro Notifiche, di un nuovo slider per la modifica della luminosità del display. Si tratta di una feature richiesta da mesi se non da anni dagli utenti poichè permette una regolazione ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18277 per Fast e Skip Ahead : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 18277 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 appartenenti ai rami di distribuzione Fast o Skip Ahead del programma Insider. Novità Evolving Focus assist Starting with the Windows 10 April 2018 Update, we embarked on a journey to help reduce the number of distractions you encounter when you’re trying to get in the zone. With today’s build, we’re taking this to the next level: We’ve added a new ...

WPA3 - il nuovo protocollo di sicurezza Wi-Fi - verrà supportato da Windows 10 19H1 : A giugno Wi-Fi Alliance aveva annunciato l’arrivo di un nuovo protoccolo di sicurezza Wi-Fi, il quale con molta probabilità verrà incluso in Windows 10 19H1. Stiamo parlando del protoccolo WPA3, il successore di WPA2, chiamato a colmare le lacune del suo predecessore riscontrate negli scorsi mesi. Il nuovo standard include quattro nuovi livelli di sicurezza che rendono la stabilità della chiave molto più sicura rispetto a WPA2. Ecco i due ...

Windows 10 : con 19H1 Microsoft dismette il vecchio mixer volume : Il processo di svecchiamento dell’interfaccia grafica che Microsoft sta attuando gradualmente in Windows 10 è molto lento ma continua a procedere senza sosta. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda il mixer volume presente da anni nel sistema operativo di casa Redmond che, nelle ultime build appartenenti a 19H1 e rilasciate agli Insider, è stato definitivamente sostituito dalla voce “volume App” delle impostazioni la ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18272 per Fast e Skip Ahead : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 18272 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 appartenenti ai rami di distribuzione Fast o Skip Ahead del programma Insider. Novità Sign-in Options Redesigned for Windows Hello Security shouldn’t be intimidating, and we aspire to help you eliminate passwords. That’s why we want to make sure you can easily set up your first line of defense securing your device with Windows Hello. Your feedback ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18267 : E’ da qualche ora disponibile al download la nuova build 18267 per tutti gli utenti Insider Windows 10 19H1 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead. Ecco tutte le novità: Input Improvements Vietnamese Telex and Number key-based keyboards are now available on your PC: Do you write Vietnamese? We want you to have the best possible typing experience, so we’re happy to announce that with this build you can now use Vietnamese ...

Windows 10 19H1 ridurrà l’impatto delle patch di Spectre sulle prestazioni : Il 2018, per quanto riguarda la sicurezza informatica, è stato un anno molto impegnativo per Intel e Microsoft che insieme hanno dovuto fronteggiare Spectre, una vulnerabilità hardware che consente ad eventuali hacker di entrare in possesso delle informazioni private degli utenti. Le patch rilasciate da Intel per il microcodice, sebbene abbiano risolto il problema, hanno causato un peggioramento generale delle prestazioni che in alcuni specifici ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18262 per Fast e Skip Ahead : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 18262 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 appartenenti ai rami di distribuzione Fast o Skip Ahead del programma Insider. Novità See DPI Awareness in Task Manager Interested to know which of your running apps is DPI Aware? We’ve added a new optional column to the Details tab of Task Manager so you can find out the DPI awareness per process – here’s what it looks like: To show the column, ...

Windows 10 19H1 : la prima preview per gli insiders che può cancellare le app preinstallate : Microsoft ha da poco aggiornato i PC di più di 400 milioni di utenti alla nuova release di Windows 10: October Update (1809). E nonostante i problemi riscontrati da ben 4 milioni di persone, e leggi di più...

Windows 10 19H1 arriva anche nel ramo Fast : rilasciata la build 18252 : Dopo aver avviato il roll-out globale di October 2018 Update, Microsoft ha rilasciato la build 18252 appartenente a Windows 10 19H1 per gli utenti Skip Ahead e, per la prima volta in assoluto, anche per quelli Fast Ring. Novità Enhanced settings for Ethernet: We’ve heard your feedback, and you can now use the Settings app to configure advanced Ethernet IP settings. We have added support for configuring a static IP address as well as setting a ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18247 per Skip Ahead : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 18247 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 appartenenti al ramo di distribuzione Skip Ahead del programma Insider. Fix di bug We fixed an issue resulting in Narrator text to speech not making sense when reading Narrator’s Quick Start pop up in Japanese. We fixed an issue resulting in app icons sometimes becoming invisible in the taskbar in recent flights. We fixed an issue that could ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18242 per Skip Ahead : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 18242 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 appartenenti al ramo di distribuzione Skip Ahead del programma Insider. Fix di bug We fixed an issue resulting in the background of notifications and the Action Center losing color and becoming transparent in the last two flights. We fixed an issue where thumbnails and icons might not be rendered if there were any video files saved to the ...