Wild Cards la saga di George R R Martin potrebbe diventare una serie tv o meglio due

(Di mercoledì 14 novembre 2018) La piattaforma di streaming Hulu sta lavorando a più di unatv, potenzialmente come minimo due secondo le indiscrezioni, tratta dalladi racconti e romanzidiR.R.l'autore di Game of Thrones. Il progetto è prodotto da Universal Cable Productions che già ha sviluppato Nightflyers da un racconto diR.R., ordinata da Syfy e distribuita da Netflix in tutto il mondo. Andrew Miller, creatore di The Secret Circle, sarà sceneggiatore e produttore e lavorerà all'interno della writers room appena avviata da Hulu e Universal per provare a trovare la formula giusta per trasformare l'universo letterario dinato nel 1986 in duetv.ladiR.R.unatv (odue) pubblicato su TVBlog.it 14 novembre 2018 10:18.