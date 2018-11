Wheelchair Curling – L’Italia ad un passo dai playoff ai Mondiali B di Lohja

sportfair

(Di mercoledì 14 novembre 2018)B di: l’Italia si ferma ad undai. In Finlandia la Nazionale azzurra sfiora l’accesso alle semifinali chiudendo al quarto posto nel girone A con un bilancio di tre vittorie e tre sconfitte L’Italia dellotta e si fa valere alla grande aiB di, in Finlandia, spingendosifino a undai. La Nazionale azzurra guidata dall’allenatore Soren Gran e dal direttore tecnico Marco Mariani ha infatti centrato due importanti vittorie nell’ultima giornata della prima fase del torneo arrivando così vicinissima all’accesso in semifinale. I tre successi e le tre sconfitte che compongono il bilancio finale nei sei incontri disputati costringono invece il team tricolore al 4° posto del girone A, il primo che non assegna il pass per la fase successiva. Italia che porta ...