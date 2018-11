Whatsapp | la novità sui messaggi vocali che farà felici milioni di utenti

Novità su Whatsapp : arrivano gli sticker : L'annuncio è arrivato direttamente sul blog della nota applicazione di messaggistica istantanea: nelle prossime settimane...

Finalmente! Whatsapp - grande novità : arriva il ‘vacation mode’. A cosa serve. Una funzione che sarà molto apprezzata dagli utenti : È lo strumento che stressiamo più di ogni altro (ma anche viceversa, probabilmente) e a volte anche lui, si fa per dire, ha bisogno di qualche attimo di “ferie”. Insomma, anche il cellulare ha bisogno di riposo e WhatsApp pensa a una nuova funzione. Si chiama “Vacation Mode”, modalità vacanze, serve a “staccare” dai contatti indesiderati per un periodo scelto, annullando totalmente le notifiche e silenziando chat e gruppi ...

Tre novità certe con l’aggiornamento Whatsapp 2.18.100 per iPhone oggi 22 ottobre : Ci sono ulteriori novità da prendere in considerazione oggi 22 ottobre per quanto riguarda WhatsApp, in particolare a proposito dello sviluppo di quella che resta l'app più popolare in Italia. Dopo aver preso in esame alcune anticipazioni la scorsa settimana, relativamente alle novità che siamo destinati a toccare con mano con le prossime release della nota applicazione (per ulteriori approfondimenti vi rimando all'apposita pagina), stavolta ...

Quante novità in arrivo su Whatsapp : Linked Account - modalità silenziosa e modalità vacanza : WhatsApp ha introdotto e sta sviluppando alcune funzionalità decisamente interessanti, per cercare di restare al passo con la concorrenza. L'articolo Quante novità in arrivo su WhatsApp: Linked Account, modalità silenziosa e modalità vacanza proviene da TuttoAndroid.

Valanga di novità per Whatsapp : modalità vacanza - chat silenziose e account collegati : Sono ben tre le novità in procinto di giungere su WhatsApp: gli sviluppatori stanno lavorando ad un tris di funzoni per l'applicazione di messaggistica davvero interessanti ed ognuna di queste feature, sebbene ancora nella sua piena fase di sviluppo, giungerà sia sulla versione Android che iOS e pure Windows Phone del servizio. Partiamo forse dalla novità più interessante per WhatsApp, relativa ad una nuova modalità "Vacation" ossia vacanza ...

Whatsapp - le novità (e le brutte notizie) : Archiviazione illimitataVideochiamate di gruppoLasciare che Siri scriva anche i messaggiMessaggiare con gli sconosciutiCongelare l'orario di visualizzazione di un messaggioRegistrare senza premere il microfonoEliminare i messaggiCambiare fotocamera negli StatiProteggere l'applicazioneUsare Liste BroadcastWhatsApp, trucchi per usarlo meglioWhatsApp BusinessLe spunte verdi per le aziendeSu WhatsApp direttamente da FacebookL'albumVideo e zoomLe ...

Whatsapp : già in funzione la novità che porta Android 9.0 Pie nei messaggi : WhatsApp, il sistema di messaggistica più famoso al mondo sta aggiungendo giorno dopo giorno tante novità che sembrano poter avvantaggiare gli utenti nell'uso quotidiano per lo scambio di conversazioni con amici o anche con colleghi di lavoro. Dopo aver visto la possibilità di segnare come letto un determinato messaggio direttamente nelle notifiche ecco che gli utenti potranno d'ora in poi "espandere" una determinata notifica mostrando, se ...

Novità per le notifiche di Whatsapp : l’ultima beta dialoga con Android Pie 9.0 : Nell'ultima beta di WhatsApp per Android è stata introdotta un'importante Novità per quanto riguarda il sistema delle notifiche, a bordo degli smartphone equipaggiati con Android 9.0 Pie. La caratteristica è stata sviluppata proprio nella più recente major-release dell'OS mobile di Google, ed implica una modalità inedita di visualizzazione delle immagini e degli sticker all'interno del menu a tendina del sistema di notifiche. Volendo fare un ...

Whatsapp - finalmente! Due magnifiche novità per gli utenti : “Quello che mancava”. Avete presente quel problema di cui vi lamentate sempre? Risolto! : Il 2018 ha segnato tanti traguardi per WhatsApp, l’azienda di Zuckerberg che non cede neanche di un metro per quanto riguarda tecnologia e innovazione. Da alcuni rumors presenti su riviste di settore, sembrerebbe che WhatsApp potrebbe lanciare, nelle prossime settimane, due grandi novità che tutti gli utenti sognano da tempo. Una in particolare è destinata ad essere molto apprezzata, perché non solo darà meno fastidio agli occhi, ma ...