' Vostra madre è morta' | preparano tutto per il funerale | poi la sorpresa

10 segnali che il rapporto con Vostra madre non è sano : Tua madre avanza delle richieste irrealistiche: Vi sentite responsabili per il benessere emotivo di vostra madreMentite a vostra madre per evitare di deluderlaFate affidamento su vostra madre per i soldiLe permettete di gestire le vostre responsabilitàvostra madre si aspetta che la interpelliate prima di prendere una decisionevostra madre viola la vostra privacyA volte, vi sentite in competizione con vostra madrevostra madre appoggia il vostro ...