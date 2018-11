Volley femminile | Serie A1 2018-2019 | quinta giornata Casalmaggiore capolista!

Volley femminile - amichevole con il sapore d'azzurro ad Albese : Da questa squadra è uscita la stessa Paoletta Egonu, giudicata la migliore schiacciatrice del mondo. Nella formazione allenata da Massimo Bellano giocano attualmente due nazionali argento mondiali, ...

Volley : A1 Femminile - mercoledì sera si gioca la 5a giornata : Infine in diretta su Rai Sport + HD, canali 57 e 58 del digitale terrestre, il posticipo del giovedì sera tra Reale Mutua Fenera Chieri e Unet E-Work Busto Arsizio . Piemontesi vogliose di muovere la ...

Volley - Serie A1 femminile 2018-2019 : quinta giornata. Tornano in campo le big : doppio testa coda per Conegliano e Novara : Dopo la giornata delle outsider, quella vissuta nello scorso week end con Conegliano e Novara impegnate nella Supercoppa e Busto Arsizio a riposo, il secondo turno infrasettimanale della Serie A1 presenta il ritorno in campo delle tre squadre fin qui imbattute del massimo campionato femminile, tutte con impegni piuttosto abbordabili. La classifica attuale del campionato di A1 vede cinque prime della classe a quota 9 punti e tra queste non c’è la ...

Volley femminile - Europei 2019 : il calendario completo. Quando si gioca? Date - programma - orari e tv : Gli Europei 2019 di Volley femminile si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre e per la prima volta nella storia verranno ospitati da ben quattro Nazioni differenti con la partecipazione di 24 squadre (contro le 16 delle ultime edizioni). Turchia, Ungheria, Polonia, Slovacchia organizzeranno la massima rassegna continentale che è già entrata di diritto nella storia di questo sport. L’Italia è già qualificata e cercherà di essere ...

Volley femminile - le migliori italiane della quarta giornata di A1. Ortolani e Degradi decisive in attacco. Zambelli miglior centrale : Ieri si è disputata la quarta giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. LUCIA BOSETTI: La solita, preziosa, concreta Lucia Bosetti. Trascinatrice di Scandicci assieme ad Haak al successo di Scandicci contro il Club Italia. 56% in attacco, ricezione oltre la media, 9 punti messi a segno nei momenti determinanti del ...

Samsung Volley Cup – I risultati della 4ª giornata di Serie A femminile : insolito gruppone in vetta : Samsung Volley Cup: tris Pomì e Banca Valsabbina, balzo in vetta alla classifica con UYBA e Igor. La quinta capolista è la Savino Del Bene. Ripartono Saugella e Il Bisonte Singolare ‘gruppone’ in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. All’indomani della Supercoppa Samsung Galaxy A, conquistata dall’Imoco Volley Conegliano a spese dell’Igor Gorgonzola Novara, si è disputata la 4^ ...

Volley femminile - Serie A1 : quarta giornata. Cinque capoliste! Vittorie di Casalmaggiore - Scandicci e Brescia : Nel pomeriggio si è disputata la quarta giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, solo Cinque partite in programma perché Conegliano e Novara recupereranno il loro incontro a fine mese visto che ieri sera si sono fronteggiate nella Finale della Supercoppa Italiana vinta dalle Pantere di fronte al proprio pubblico. Le due grandi favorite per lo scudetto erano dunque ferme al pari della capolista Busto Arsizio che ha osservato un ...

Volley femminile - chi è la fidanzata di Paola Egonu? Svelata l’identità - arriva il bacio in pubblico : Una settimana fa Paola Egonu, stella della Nazionale italiana femminile di pallavolo reduce dall’argento ai Mondiali, ha fatto coming out, rivelando di avere una fidanzata. Si sono diffuse diverse voci sull’identità della compagna del fenomenale opposto italiano. Inizialmente alcune testate locali avevano individuato una giocatrice di A2 molto presente nelle foto pubblicate su Instagram dalla Egonu, tuttavia era subito arrivata la ...

Volley femminile - Conegliano conquista la Supercoppa Italiana! Sigillo delle Pantere - Novara si arrende : Conegliano ha vinto la Supercoppa Italiana 2018 di Volley femminile e ha così alzato al cielo il primo trofeo della stagione di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso che ha festeggiato per la seconda volta il trionfo in questa competizione dopo il Sigillo nel 2016 quando le venete si imposero contro Bergamo sempre nell’impianto di casa. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Novara per 3-1 (25-21; 25-17; 17-25; 25-23) ...

Volley femminile - Supercoppa Italiana 2018 : Conegliano-Novara - sfida pirotecnica! Chi vincerà il primo trofeo? : Questa sera (ore 20.30) si assegnerà il primo trofeo della stagione per quanto riguarda il Volley femminile, al PalaVerde di Treviso andrà in scena la Finale della Supercoppa Italiana: a contendersi il titolo saranno Conegliano e Novara, cioè le migliori due squadre del panorama attuale, le formazioni che si sono sfidate più volte nella passata stagione e che anche quest’anno dovrebbero contendersi lo scudetto. In uno dei grandi templi ...

Volley femminile - Supercoppa Italiana 2018 : oggi Conegliano-Novara (10 novembre). Programma - orario d’inizio e tv : oggi sabato 10 novembre si gioca la Finale della Supercoppa Italiana 2018 di Volley femminile. Novara e Conegliano si affronteranno al PalaVerde di Treviso nell’incontro che assegna il primo trofeo stagionale. L’Imoco giocherà in casa, le Campionesse d’Italia avranno il vantaggio del sostegno del proprio pubblico e cercheranno di conquistare l’ambito titolo contro la storica rivale che hanno sconfitto qualche mese fa ...

Volley femminile - serie A1 2018-2019. Quarta giornata : largo alle inseguitrici nel giorno della Supercoppa : Big match rimandato per Supercoppa tra le due squadre che il big match lo dovevano giocare. Mentre Conegliano e Novara si contendono il primo trofeo della stagione e la terza capolista Busto Arsizio osserva il turno di riposo, la Quarta giornata di serie A1 donne offre comunque tanti spunti interessanti. Fari puntati su Scandicci dove la Savino del Bene, due vittorie e una sconfitta contro Novara finora, punta a raggiungere la vetta ...

Volley Club Frascati - prima vittoria per la serie C femminile. Luna Cicola : «Ci darà fiducia» : Roma – prima vittoria in campionato per la serie C femminile del Volley Club Frascati. Al quarto tentativo, le ragazze allenate da coach Fosco Cicola hanno conquistato i tre punti. Nel match interno di sabato al palazzetto di Vermicino, le tuscolane hanno piegato con un netto 3-0 la Spes Juventute: dominio frascatano nei primi due set (25-14 e 25-19), poi nel terzo c’è stato da battagliare e la serie C del Volley Club Frascati non si è ...

Volley femminile - Francesca Piccinini : “In 25 anni di carriera Beppe Giannetti un maestro - Gamova l’osso più duro” : Venticinque anni: tanto è il tempo passato sui campi di pallavolo di tutto il pianeta da Francesca Piccinini, che a 39 anni è ancora lì, a giocarsi la sua ultima stagione da professionista in quel di Novara. La Campionessa del Mondo del 2002 racconta sé stessa, oltre a toccare vari temi del Volley azzurro, in un’intervista concessa a Tuttosport, nella persona di Diego De Ponti. Chi era Francesca Piccinini il 7 novembre del 1993? “Una ...