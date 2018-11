Vittoria Puccini parla della figlia Elena e dell’ex Alessandro Preziosi

Vittoria Puccini sulla cover di Vanity Fair : L’attrice nasce a Firenze 18 novembre 1981 da papà avvocato, professore universitario di Diritto pubblico, e mamma insegnante. L’esordio è nel 2000, in Tutto l’amore che c’è di Sergio Rubini. «Studiavo e lavoravo nella moda per avere un po’ di soldi. Cercavano ragazze per un film: mi sono presentata». Il successo (grandissimo e improvviso) arriva a 22 anni, nel 2003, come Elisa di Rivombrosa (2003) Nella fiction è ...