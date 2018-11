Vinilyca 2018 | a Potenza la seconda edizione per gli ' affamati' di vinile

Blastingnews

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Musica liquida, ascolto in streaming, lettori Mp3, playlist personalizzate, download, YouTube e social media. Negli ultimi anni ciascun appassionato di musica – rock, hard rock, heavy metal, punk, blues, jazz, classica, pop, country, R&B, Rap, Reggae, elettronica, alternativa o indie che sia – ha quasi certamente sperimentato un rapporto diverso con il suono, con centinaia di brani ascoltati in maniera random, ovunque e in qualsiasi momento. Eppure, nonostante le infinite possibilità musicali dal cyberspazio, nell'era digitale delle sette note pare stia avvenendo una controtendenza che rispecchia una ricerca delle radici e di rivalorizzazione di un'epoca che trascina con sé quell'aurea romantica, a tratti un po' nostalgica – anche per chi, quell'epoca lì, non l'ha neppure mai vissuta – esprime il bisogno di concedersi il tempo dell’ascolto, di riscoprire l'arte della lentezza; ...