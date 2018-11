Vicenza | per prevenire lo spaccio il sindaco elimina il wi-fi gratuito nei parchi

Vicenza si addobba e si organizza per il Natale : ... dove verrà organizzata anche la festa di Capodanno, mentre una pista di ghiaccio campeggerà in piazza Biade e le vie limitrofe saranno animate da mercatini a tema natalizio, spettacoli e attività ...

Da Vicenza a La Spezia - scuole chiuse anche domani : l’elenco città per città : A causa dell’ondata di maltempo, dopo la chiusura di lunedì, anche martedì le scuole rimarranno chiuse in molte città italiane. Ecco l’elenco

Maltempo : a Vicenza ondata di piena Bacchiglione prevista per mezzanotte (3) : (AdnKronos) - Insieme a ospedale, Ipab di san Pietro e casa di cura Eretenia vengono monitorate le rispettive possibili criticità. L'amministrazione comunale rinnova l'invito ad iscriversi al servizio Sms di allarme, inviando nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475. Per aggiornamenti e inform

Maltempo Vicenza : ondata di piena del Bacchiglione prevista per mezzanotte : “Non vanno creati inutili allarmismi, ma è importante che tutti si tengano informati attraverso i canali ufficiali“: dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco. “Le ultime previsioni della Regione anticipano la piena del Bacchiglione alla mezzanotte di oggi con un picco di 5,30 metri a Ponte degli Angeli, cioè al di sotto del livello di preallarme dei 5,40 metri. Se questo dato sarà confermato, i numerosi lavori fatti ...

Maltempo - allerta e disagi. Alberi caduti a Roma - paura per il Bisagno a Genova. Scuole chiuse a Vicenza : Allerte e preoccupazione in tutta Italia a causa del Maltempo che continuerà a colpire la penisola nei prossimi giorni. Molti gli interventi dei Vigili del fuoco a Roma, dove un pino si è abbattuto su un’auto in movimento ferendo il conducente. Mareggiate e temporali in Toscana, dove è stata emessa per lunedì l’allerta rossa. In Liguria sono caduti quasi 350 millimetri di pioggia, con 300 volontari al lavoro nei comuni ...

Maltempo Vicenza : stato di attenzione per criticità tra lunedì e martedì : Domenica di forte Maltempo in tutta Italia: tra le zone maggiormente colpite il Nord Est, dove è stata dichiarata allerta rossa. L’ondata di Maltempo che sta interessando in particolare il Veneto colpirà anche il Vicentino in particolare tra lunedì e martedì, quando è previsto un consistente aumento del livello dei fiumi e il conseguente rischio di allagamenti. Per questo motivo il sindaco Francesco Rucco ha convocato questa mattina ...

Vicenza - lavoratori Miteni in sciopero/ Chiesta la riapertura dell’azienda che ha inquinato il nord-est : Vicenza, lavoratori Miteni in sciopero. Chiesta la riapertura dell’azienda che ha inquinato il nord-est, interessando ben 4 diverse province dopo lo sversamento nelle acque dei Pfas(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 16:29:00 GMT)

Banca Popolare di Vicenza - Gianni Zonin e gli ex vertici a giudizio per il crac : 350 parti civili. La difesa : “Nessuna prova” : Gianni Zonin come Ettore, l’eroe omerico, vittima designata di un’inchiesta che avrebbe lasciato fuori i veri responsabili del crac da un miliardo di euro? Non sono bastate le suggestioni degli avvocati difensori dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, per evitargli l’atteso, inevitabile rinvio a giudizio per un processo-monstre con circa 350 parti civili costituite, risparmiatori gabbati da un sistema ...