Vi spiego perché la fattura elettronica sarà un flop

Chelsea - la rivelazione di Sarri : 'Non usiamo pesi in allenamento : vi spiego perché' : Che i metodi di allenamento di Maurizio Sarri fossero unici, non è una novità. Ma per una cultura che non era abituata a tutto questo, come quella inglese, ogni aspetto peculiare ha un risalto ...

Tennis – Kyrgios non si nasconde : “vengo seguito da due psicologi - vi spiego perchè” : Nick Kyrgios ha svelato di essersi rivolto a due psicologi, uno che lo segue in patria, ed uno durante i viaggi, per tutelare la sua salute mentale Dopo aver concluso in anticipo la sua stagione a Mosca, in seguito ad un infortunio al gomito, Nick Kyrgios ha avuto modo di riflettere sull’anno appena trascorso e su come migliorare in futuro. Il giovane Tennista australiano ha deciso di affidarsi a due psicologi, al fine di tutelare la ...

Midterm 2018 - vi spiego perché il populismo di Trump è finito : Trump è finito, il populismo Trumpiano pure, e vi spiego perché in poche righe. Nel diluvio di analisi, dichiarazioni di esperti e politologi, estrapolazioni e grafici sui risultati del voto di Midterm negli Stati Uniti, un fondamentale elemento viene regolarmente ignorato, mentre va messo in evidenza in quanto utile a spiegare sia l’ascesa al potere di Trump, sia l’inizio della fine dell’ex palazzinaro sguaiato e bugiardo. In ...

[L'analisi] Il dominio di Trump adesso finirà e rischia grosso. E vi spiego perché : Il principio fondamentale, a ogni tornata elettorale americana, è ricordarsi una frase di Frank Zappa: "La politica in Usa è la sezione di intrattenimento dell'apparato militare-industriale". La ...

Greg Rusedski lancia l’allarme : “Nadal potrebbe non giocare le ATP Finals - vi spiego perchè” : L’ex tennista Greg Rusedski ha lanciato l’allarme in merito alle condizioni fisiche di Rafa Nadal: lo spagnolo potrebbe saltare le ATP Finals di Londra Dopo essersi ritirato dagli US Open per un problema al ginocchio, ed aver sofferto di un problema di stomaco che lo ha costretto a saltare Parigi Bercy, Rafa Nadal potrebbe dare forfait anche dalle ATP Finals di Londra. A rivelarlo è Greg Rusedski, non convinto della tenuta ...

[L'intervista] "Nella terra dei fuochi i signori della monnezza hanno vinto e vi spiego perché" : Arriva l'esercito. Non si scherza più, questa volta. Se le parole hanno un senso, il commento del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sono allarmanti: «Siamo sotto attacco». Trecento incendi negli ...

Barbara D'Urso - l'incoronazione definitiva di Maurizio Costanzo : 'Vi spiego io perché fa ascolti' : Maurizio Costanzo non fa segreto della sua stima per la collega Barbara D'Urso, usando per lei parole di grande apprezzamento nella rubrica sul settimanale Nuovo. Il veterano della televisione ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punge Perez : 'Vi spiego perché ho lasciato il Real. Merito il Pallone d'oro' : Andare oltre i propri limiti, sempre. La ricerca della perfezione è uno dei motivi per cui Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti di sempre. Una consapevolezza che non ha più bisogno di ...

[L'analisi] Il governo supera l'esame del rating - ma è una buona notizia solo a metà e vi spiego perché : "Il piano del governo " scrive S&P " rischia di indebolire la performance di crescita dell'economia italiana". E, infatti, le previsioni demoliscono l'ottimismo del ministro Savona: anziché all'1,5 ...

[Intervista] Il consulente finanziario : vi spiego perché i risparmiatori dovrebbero evitare i titoli di Stato italiani : Per esempio quelli del listino Ftse Italia Star, dove sono quotate aziende piccole ma molto più rappresentative della vera economia italiana rispetto a quelle del listino principale. Per diversi anni,...

Ezio Mauro : «Vi spiego perché in Italia c’è razzismo» : Sono tornati a mangiare insieme ai loro compagni grazie a una colletta spontanea di oltre 60 mila euro: i bambini di Lodi, esclusi dalla mensa per l’impossibilità dei loro genitori di pagare la retta «ridotta» – dovevano reperire nei Paesi di origine e tradurre dei documenti sui redditi difficilmente ottenibili –, «sono solo l’ultimo caso di discriminazione nel nostro Paese». Ezio Mauro, giornalista, 70 anni il 24 ottobre, ha appena pubblicato ...

Lega-M5s - tra qualche mese sarete tutti delusi. Vi spiego perché : Faccio una scommessa: tra qualche mese chi ha votato Lega e Cinque Stelle urlerà tutta la propria delusione. Chi oggi applaude a ogni batter di ciglia il governo Salvimaio si schianterà contro il fallimento di chi si è spacciato troppo presto come rivoluzionario. Capisco la speranza. perché davvero della politica italiana c’era poco o niente da difendere. E quindi, alla fin dei conti, la rivolta è cosa buona e giusta. Capisco molto meno ...

Guido Crosetto - la verità su Di Maio e la 'manina' a Porta a porta : 'Vi spiego perché è stato geniale' : Quando Luigi Di Maio ha raccontato a porta a porta da Bruno Vespa della famigerata 'manina' che avrebbe manipolato il Def a sua insaputa e ha annunciato di denunciare in procura il suo stesso governo, ...

'Io privilegiato - riciclato? Mi criticano perché spiego l'economia'. La versione di Cottarelli : L'economista ribadisce: 'Non prendo compensi per la trasmissione da Fazio e la mia pensione la paga il Fondo monetario internazionale'