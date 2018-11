Vedere IPTV con VLC

giardiniblog

: Come vedere TUTTI i canali TV con Chromecast - IPTV VIA CHROMECAST 2 And... - iptv2chromecast : Come vedere TUTTI i canali TV con Chromecast - IPTV VIA CHROMECAST 2 And... - iptv2chromecast : Come vedere TUTTI i canali TV con Chromecast - IPTV VIA CHROMECAST 2 And... - iptv2chromecast : Come vedere TUTTI i canali TV con Chromecast - IPTV VIA CHROMECAST 2 And... -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Abbiamo già parlato delle liste, si tratta in sostanza di file di testo contenenti i flussi dei canali trasmessi in streaming attraverso la rete Internet. Le listevengono utilizzate per molte ragioni, e di solito sono disponibili come file playlist in formato m3u oppure sotto forma di indirizzo, di solito le seconde sono anche …con VLC