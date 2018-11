Valentino Rossi | GP Valencia MotoGP 2018 | “La Yamaha va forte Cercheremo di chiudere al

MotoGp – Valentino Rossi motivato per il Gp di Valencia : “vorremmo finire la stagione con un buon risultato” : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Valencia: il Dottore carico e motivato in vista dell’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp E’ tutto pronto per l’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. Marquez non vede l’ora di festeggiare davanti al suo pubblico, dopo le celebrazioni nella sua Cervera, mentre in casa Yamaha ci sarà un’appassionante sfida tra Rossi e Vinales per il terzo posto ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP della Comunitat Valenciana : Il Motomondiale si appresta a vivere l’ultimo appuntamento della stagione, che si disputa come di consueto a Valencia sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Valentino Rossi si presenta all’ultimo weekend stagionale dopo la grande delusione di Sepang, in cui ha condotto la gara in modo magistrale sin dalla prima curva del primo giro per poi scivolare a 4 giri dalla fine regalando il successo di tappa a Marc Marquez. Il Dottore non ...

MotoGp - Pernat e quel retroscena su Valentino Rossi : “ecco cosa ha fatto appena ha notato il risveglio della Yamaha” : Il manager italiano ha analizzato la prestazione di Valentino Rossi in Malesia, svelando un piccolo retroscena L’amarezza resta, soprattutto analizzando la prestazione compiuta da Valentino Rossi in Malesia. Il Dottore avrebbe meritato il successo a Sepang, se non fosse stato per quella caduta costata tantissimo al pesarese. AFP/LaPresse Una gara che ha riacceso i riflettori sul pilota della Yamaha, rimasto all’ombra in questa ...

Pernat svela un retroscena su Valentino Rossi - : Dietro al ritorno alla competitività c'è un grande lavoro del Dottore: 'Vi posso garantire che appena la sua Yamaha ha incominciato a dare segni di risveglio, il nove volte campione del mondo si è ...

MotoGp – Urla disperate ed un boato pazzesco : la reazione alla caduta di Valentino Rossi dei fan in tribuna in Malesia [VIDEO] : La reazione dei tifosi del Dottore in tribuna dopo la caduta di Valentino Rossi al Gp della Malesia Dopo una gara impeccabile, dominata fin dal primo giro, Valentino Rossi ha detto addio ad ogni speranza di vittoria al Gp della Malesia a quattro giri dal termine della corsa, a causa di un’amarissima caduta. Una scivolata che ha lasciato delusi tantissimi tifosi del Dottore ed è proprio la loro reazione in tribuna che sta facendo il ...

Hot Wheels in giallo e blu per Valentino Rossi : L’amore per la velocità, l’adrenalina delle sfide e il ruggito dei motori accomunano il mondo di Hot Wheels e quello di Valentino Rossi, pluricampione italiano delle due ruote. Un marchio e un personaggio avvolti nel mito si fondono in un’edizione limitata in esclusiva per l’Italia, per una nuova collezione fiammante e grintosa, che farà impazzire […] L'articolo Hot Wheels in giallo e blu per Valentino Rossi sembra essere il primo su ...

MotoGp – Lorenzo ed i complimenti a Valentino Rossi - Jorge chiarisce il perchè del suo gesto : “se un rivale è strepitoso lo devi dire” : Jorge Lorenzo commenta la sua pRossima stagione dopo il mancato Gp di Malesia ed il ritorno in Europa per l’appuntamento di Valencia Jorge Lorenzo, assente dagli ultimi appuntamenti del campionato di MotoGp per infortunio, si è presentato a Milano in occasione dell’EICMA. Ai microfoni di Gazzetta dello Sport, il pilota spagnolo ha parlato della sua stagione, l’ultima in Ducati prima dell’approdo in Honda. “Ho ...

MotoGp – Marquez all’EICMA su Valentino Rossi : “in Malesia mi ha sorpreso per avere 40 anni” : Marc Marquez parla all’EICMA, il campione del mondo di MotoGp presenzia all’esposizione milanese del ciclo e motociclo Marc Marquez torna in Europa dopo la vittoria nel Gp della Malesia e si ferma a Milano per presenziare all’EICMA. All’Esposizione internazionale del ciclo e motociclo, dove ieri hanno presenziato e parlato Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, il campione del mondo di MotoGp ha commentato la sua ...

Luca Marini e Valentino Rossi protagonisti nel 2018 - mamma Stefania si ricrede : “ecco di cosa mi sono resa conto” : Stefania Palma, madre di Valentino Rossi e Luca Marini commenta della stagione 2018 dei suoi figli Una domenica dolce e amara al tempo stesso per la famiglia Rossi: a casa del Dottore tutti hanno sicuramente esultato e festeggiato per la prima vittoria iridata del giovane Luca Marini, al Gp della Malesia, mentre non hanno potuto fare altrettanto per la gara di MotoGp, nella quale Valentino Rossi, dopo aver dominato la corsa sin dalla ...

Non solo Valentino Rossi - quanti campioni a San Siro! Col Dottore anche Rea - Carrasco e Haslam [FOTO e VIDEO] : quanti campioni del mondo a due ruote a San Siro: non solo Valentino Rossi per Inter-Barcellona, il Dottore incontra Rea, Carrasco e Haslam Una serata di spettacolo, divertimento e fortissime emozioni questa sera a San Siro. Lo spettacolo, però, non è stato solo in campo, per la sfida di Champions League tra Inter e Barcellona, terminata con un pareggio (1-1). A rubare la scena ad Icardi e compagni infatti sono stati i campioni del mondo a ...

Tutti pazzi per Valentino Rossi a San Siro : è il Dottore la vera stella di Inter-Barcellona [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi star indiscussa a San Siro: il Dottore allo stadio per la sfida di Champions League Inter-Barcellona Valentino Rossi è la vera stella di Inter-Barcellona. Rientrato in Italia dopo un tostissimo trittico asiatico, pronto a rilassarsi in vista dell’ultima sfida di una stagione 2018 davvero complicata, il Dottore è oggi in tribuna a San Siro per assistere alla sfida di Champions League. Sorrisi ed incontri speciali per ...

Valentino Rossi - la ‘speranza’ interista e quella gaffe su Messi : “ah Leo non gioca? Se lo vedo sugli spalti allora…” : Valentino Rossi intervistato, in versione tifoso, nel prepartita di Inter-Barcellona: il ‘Dottore’ spera nel successo dei nerazzurri e scopre dell’assenza di Messi appena prima di entrare Al Meazza si respira un’aria davvero particolare, quella che solo le notti dei big match di Champions League possono regalare: manca pochissimo e il suono dell’inconfondibile inno della Champions League darà il via alla sfida ...

Valentino Rossi e Luca Marini - la mamma 'Non ho mai avuto paura' : Lo sport è fatto anche di questo.' Parlando della crescita di Luca e del pRossimo anno, quando sarà prima guida dello Sky Racing Team VR46 ha aggiunto . 'Adagio, una cosa alla volta, adesso ha tutto ...

Moto2 - Marini all’attacco : “l’anno prossimo voglio il Mondiale. Valentino Rossi? La Yamaha deve ascoltarlo” : Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha svelato le proprie emozioni dopo la vittoria di Sepang in Moto2, parlando anche di Bagnaia e di Valentino Rossi Prima vittoria in Moto2, proprio nel giorno del titolo mondiale di Bagnaia. Quanto successo in Malesia all’interno dello Sky Racing Team VR46 appare come un vero e proprio passaggio di testimone, con Luca Marini pronto a dare la caccia nel 2019 a quel Mondiale adesso nelle mani di ...