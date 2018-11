Usa | è allarme per la paralisi simil polio | 90 casi solo nel 2018

L’allarme degli psicologi : “Facebook e Instagram caUsano depressione : ecco quanto bisogna utilizzarli per non rischiare” : L’utilizzo eccessivo dei social network porta ad un aumento del rischio di depressione e solitudine. La conferma arriva da uno studio sperimentale condotto sui social principali, ovvero Facebook, Instagram e Snapchat condotto dall’università della Pennsylvania. La ricerca ha dimostrato una relazione causale tra il tempo trascorso sui social network e un calo del benessere psico-fisico. La ricerca, pubblicata sul Journal of Social and ...

Allarme per Tim - Vivendi accUsa Elliott : Telecom sprofonda in Piazza Affari,-4,83% a un prezzo di 51 centesimi, all'indomani della presentazione dei conti dei primi nove mesi che a causa della svalutazione, principalmente, della rete fissa ...

Il ritorno dei democratici Usa mette in allarme le Borse : Amundi sottolinea poi come, in ogni caso, 'il contesto economico rimarrà solido, caratterizzato da un surriscaldamento dell'economia e dal miglioramento dell'output gap, differenza tra prodotto ...

Maltempo Veneto : chiUsa galleria Garda - rientra l’allarme Adige : Allarme rientrato a Verona per l’emergenza sul fiume Adige. Nel pomeriggio è stata chiusa la galleria Adige-Garda. Ha funzionato per 17 ore dalle 23.00 di ieri, permettendo di non far salire i livelli del fiume che era sul punto di esondare in zone ad altissima criticita’ come l’ospedale di Borgo Trento, il centro storico e San Michele Extra. L'articolo Maltempo Veneto: chiusa galleria Garda, rientra l’allarme Adige ...

Maltempo su tutto il Nord Italia - scatta l'allarme nubifragi - Il forte vento caUsa disagi e pericoli : Un'ondata di forte Maltempo sta interessando tutta la Penisola, con nubifragi e venti fino a 100 km orari. La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del ...

Usa : allarme pacchi bomba - ora sono 12 : 15.41 Un altro pacco bomba è stato scoperto negli Stati Uniti. Era indirizzato al senatore democratico Cory Booker,anche in questo caso una delle voci più critiche di Donald Trump. Il plico,trovato in Florida,dove in queste ore si dà la caccia all'Unabomber,è del tutto identico agli altri. Ma non è tutto,un altro pacco bomba,il dodicesimo, indirizzato all'ex capo degli 007 Clapper, è stato rinvenuto alle Poste di Manhattan; mentre il Times ...

Usa - falso allarme al Time Warner Center : 4.13 falso allarme al Time Warner Center di Manhattan, che ospita anche gli studi newyorkesi della Cnn:è stato nuovamente evacuato nella notte per un paio di pacchi sospetti rivelatisi poi innocui. Dopo circa un'ora dall'intervvento degli artificieri, il ritorno alla normalità per gli uffici, negozi e ristoranti ospitati nel moderno complesso di Columbus circle. Al Time Warner Center era stato recapitato il pacco indirizzato all'ex capo della ...

Usa - allarme pacchi bomba a Clintone e Obama/ Ultime notizie New York : nel mirino anche Governatore NY - Cuomo : New York, allarme pacchi bomba negli Usa a Obama, Clinton e alla Casa Bianca: Ultime notizie, panico terrorismo negli Stati Uniti. Evacuata la sede della Cnn di Manhattan(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:52:00 GMT)

Usa - allarme pacchi bomba a Obama - Clinton e Casa Bianca/ New York ultime notizie : evacuata sede Cnn Manhattan : New York, allarme pacchi bomba negli Usa a Obama, Clinton e alla Casa Bianca: ultime notizie, panico terrorismo negli Stati Uniti. evacuata la sede della Cnn di Manhattan(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:11:00 GMT)

Usa - allarme pacchi bomba : coinvolti Obama e Clinton. La Casa Bianca : “Minaccia seria” : allarme negli Usa per una serie di pacchi sospetti recapitati agli uffici dell’ex presidente americano Barack Obama, all’ex segretario di Stato Hillary Clinton, a Geroge Soros e al Time Warner Center di New York, sede anche della Cnn, nel cuore di Manhattan a Columbus Circle, che è stato evacuato. I pacchi destinati a Obama e Clinton, spiegano i Servizi segreti, sono stati identificati durante lo screening come potenzialmente ...

Usa - è allarme per epidemia di mielite flaccida acuta - : Una malattia rara, la mielite flaccida acuta, si sta diffondendo negli Stati Uniti. L'allarme è stato lanciato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti . La ...

PERCOLATO - ALLARME AL CISMA DI SIRACUsa/ Video - le istanze dei cittadini ignorate dalla politica (Le Iene) : PERCOLATO, ALLARME al CISMA di SIRACUSA: Video Le Iene. Rischio inquinamento per le falde acquifere: il servizio di Filippo Roma, che ha intervistato l'amministratore Luciano Monica(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:16:00 GMT)

Percolato - allarme al Cisma di SiracUsa/ Video - rischio inquinamento per le falde acquifere (Le Iene) : Percolato, allarme al Cisma di Siracusa: Video Le Iene. rischio inquinamento per le falde acquifere: il servizio di Filippo Roma, che ha intervistato l'amministratore Luciano Monica(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:23:00 GMT)

Allarme virus misterioso che paralizza i bambini : già cinque casi rilevati negli Usa : Una malattia rara [VIDEO]che presenta i sintomi riconducibili alla poliomelite, una problematica acuta, virale, altamente contagiosa che si diffonde da individuo a individuo, sta colpendo diversi bambini provocando loro la paralisi degli arti. Fino a questo momento si sono registrati gia' cinque casi nel giro di pochissimi giorni e le vittime sono tutte di eta' inferiore ai sei anni. L'allerta sul virus è scattata e adesso i medici stanno ...