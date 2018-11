Uomini e Donne oggi | Gianluca nel mirino | i sospetti di Tina Cipollari

Uomini e donne - il gesto clamoroso di Rocco Fredella : si china su Gemma Galgani e... cosa le fa in diretta : Gemma Galgani è finalmente pronta a voltare pagina. Nella puntata di oggi, mercoledì 14 novembre, di Uomini e donne la dama torinese ha deciso di mettere ufficialmente un punto alla sua frequentazione ...

Uomini e Donne nella bufera per le risse - sui social si legge : 'Chiudete questo schifo' : Uomini e Donne, programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, è piombato al centro di una bufera mediatica a causa degli ultimi accadimenti verificatisi in studio. Nel caso specifico, il pubblico sembra non tollerare più gli episodi violenti approvati all'interno del talk show, come ad esempio la rissa tra Tina e Gemma corredata da schiaffi, spintoni e ginocchiate, lo scontro quasi fisico tra Sossio e Armando e, inoltre, il bicchiere ...

Uomini e Donne : Gemma innamorata di Rocco? Arriva il bacio di addio : Uomini e Donne: Gemma Galgani è ancora interessata a Rocco? Il cavaliere prende una decisione definitiva Arriva un inaspettato bacio di addio tra Gemma Galgani e Rocco Fredella del Trono Over a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del 14 novembre, il cavaliere si trova di fronte a ben quattro Donne che vorrebbero iniziare […] L'articolo Uomini e Donne: Gemma innamorata di Rocco? Arriva il bacio di addio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - dopo il calcio nelle parti basse - acqua in faccia ad un tronista : ecco cosa è successo : Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne sono state piuttosto movimentate. Lunedì la rissa tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è culminata con un calcio nelle parti passe a Gianni Sperti, intervenuto per cercare di placare gli animi. Martedì invece, a dare spettacolo sono stati Luisa e Sebastiano che hanno discusso animatamente. Esasperata, ad un certo punto lei si è ritirata dietro le quinte per riprendersi . Ma, in sua assenza, ...

Giorgio Manetti/ Uomini e donne - frecciatina a Gemma Galgani? 'Sto con una donna pulita dentro e fuori' - IlSussidiario.net : Giorgio Manetti, Uomini e donne: il cavaliere toscano dimentica Gemma Galgani e pensa al suo futuro insieme ad una sua ex, ecco le novità

Uomini e donne - Giorgio Manetti conferma il ritorno in tv : 'Maria sa già tutto' : Ha abbandonato il Trono Over di Uomini e donne lo scorso maggio, eppure Giorgio Manetti continua ad essere ancora oggetto di interesse tra i telespettatori del dating show di Canale 5. In molti hanno sperato che potesse rientrare dopo qualche mese di pausa, magari per corteggiare Gemma Galgani, ma stando alle recenti dichiarazioni del "Gabbiano" tale ipotesi è assolutamente da escludere. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, infatti, l'ex ...

Ascolti tv pomeriggio - 13 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 13 novembre 2018? Quale programma del primo pomeriggio ha avuto la meglio sugli altri fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Maria De Filippi è già stata incoronata regina indiscussa della fascia oraria. Sfida dopo sfida, infatti, negli ultimi due mesi, né Bianca Guaccero, né Caterina Balivo sono riuscite a scalzarla dal trono. E’ però utile tener d’occhio ...

Uomini e Donne - Trono Over puntata 14 novembre 2018 : anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del Trono Over animato da Gemma, David, Gianluca, Marco, Valentina, Rocco e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e Donne, Trono ...

Uomini e Donne : Roberta e Gianluca lasceranno il Trono Over? : Gianluca Scuotto e Roberta Di Padua fanno pace a Uomini e Donne Roberta Di Padua e Gianluca Scuotto torneranno protagonisti oggi pomeriggio a Uomini e Donne. La terza parte del Trono Over sarà centrata sulla coppia che, la scorsa settimana era sembrata ai ferri corti. Dopo aver chiuso alcune frequentazioni, parallele a quella con Roberta, Gianluca aveva sottolineato di essere aperto verso nuove conoscenze. A destabilizzare la dama era stata ...

Uomini e Donne - il gesto inaspettato di Maria De Filippi : ”Una signora del pubblico…” : A ”Uomini e Donne” tutto può succedere. Durante l’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi è accaduto qualcosa che non si era mai verificato nella storia del programma. Ma andiamo con ordine. Nella puntata di oggi 13 novembre 2018 la padrona di casa Maria De Filippi ha fatto un gesto alquanto inaspettato sia per gli opinionisti ma soprattutto per il pubblico presente a casa e in studio. Sembra infatti che ...