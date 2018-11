Una coalizione internazionale indaga la purga anti-LGBT in Cecenia

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Nell'aprile 2017 è stata scoperta l'ondata di violenze che stava avvenendo incontro le persone omosessuali o percepite tali. In molti furono arrestati illegalmente, torturati e, tragicamente, alcuni morirono.Vergognosamente, la Russia non ha mai avviato un procedimento penale contro i responsabili degli abusi avvenuti insotto il governo di Kadyrov, l'attuale presidente della piccola repubblica nord-caucasica. Ma lo scorso 1° novembre, 16 Paesi dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) hanno finalmente invocato il Meccanismo di Mosca per investigare gli abusi avvenuti in. In breve, il Meccanismo è uno strumento nelle mani dei Stati membri dell'OSCE per avviare un'inchiesta indipendente su specifiche violazioni dei diritti umani in un altro Stato membro, a prescindere dalla volontà delle autorità ...