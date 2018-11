Una buona salute orale è fondamentale per prevenire e controllare il diabete

La Juve apre alle gare di Serie A all’estero - Ricci : «E’ Una buona opzione» : Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus, ha aperto alla possibilità di portare delle gare di Serie A oltre i confini nazionali. L'articolo La Juve apre alle gare di Serie A all’estero, Ricci: «E’ una buona opzione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Abbiamo Una buona base in vista del 2019. Perdere da Marquez è diverso che perdere da Lorenzo” : Il Mondiale di MotoGP 2018 sta andando ormai in archivio. Nel prossimo weekend si terrà l’ultimo atto, a Valencia (Spagna), e ormai i giochi sono chiusi su tutti i fronti, visti i successi dell’iberico Marc Marquez e della Honda nella graduatoria riservata ai piloti e ai costruttori. Va da sé che l’interesse sia su quel che accadrà l’anno venturo, già pensando ai test che saranno immediatamente successivi alla corsa ...

Salvini - assoluzione Raggi Una buona notizia - ora siano i cittadini a giudicare : "Una buona notizia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato l'assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi. "È giusto - ha aggiunto - che i cittadini giudichino un'amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i romani giudicheranno l’amministrazione dei 5 Stelle in base a come ...

Buona Domenica : ecco Una serie di video per augurare Una felice Domenica : La Domenica è per molti il giorno più atteso perchè porta un pò di relax o svago dopo l'intera settimana. Rendi ancor più piacevole questa giornata a chi vuoi tu con un messaggio che auguri una...

Michelle Hunziker mette in vendita i suoi abiti per Una buona causa : Michelle Hunziker, la notizia è una bomba. La bella conduttrice, della quale negli ultimi giorni si è molto parlato per via della presunta gravidanza, ha fatto una cosa che ha lasciato tutti esterrefatti. Prima di svelarvela, però, vi teniamo ancora un po’ sulle spine. Nei giorni passati tutti i siti di gossip parlavano di una presunta quarta gravidanza di Michelle. Il motivo? Le dichiarazioni “compromettenti” del marito Tomaso. Rispondendo ad ...

Buona la seconda : Meg Ryan sposa John Mellencamp (dopo Una pausa lunga tre anni) : Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. All’occorrenza il brano del «nostro» Venditti è sempre (molto) azzeccato. Prendete Meg Ryan. L’attrice, che ha insegnato a più di una generazione a fingere (alla perfezione) un orgasmo, a 56 anni ha deciso di dare un’altra possibilità al matrimonio: sposerà il musicista John Mellencamp, 67. LEGGI ANCHEJack Quaid: «Mia madre Meg Ryan, guai a chi me la ...

La Tv delle Ragazze - il ritorno dopo 30 anni è riuscito : ritmo e Una buona scrittura - con la Dandini perfetta per il ruolo : “Non è mai facile un ritorno non è impresa da niente“, canta Renato Zero in “Ancora qui”. Un titolo che sembra essere il chiaro messaggio de La Tv delle Ragazze, che sono ancora qui nel 2018, dopo trent’anni, per ricordarci l’importanza di una tv di opposizione. Non in senso politico ma in senso lato. Una visione di opposizione, quasi di resistenza. Riproporre un programma cult è sempre rischioso, il paragone ...

Il mestiere dell’insegnante : ecco da dove ripartire per Una scuola che sia davvero “buona” : La scuola italiana ha subito notevoli cambiamenti da dieci anni a questa parte ed è divenuta, al contempo, un contenitore complesso di diversità e ed esigenze differenti: stare al passo non è sempre facile. Sono cambiati gli insegnamenti, sono cambiate le materie da insegnare, e cambia il rapporto della scuola col mondo del lavoro: ma gli insegnanti, dove sono? Qual è il loro ruolo nella scuola di oggi?Continua a leggere

Generali : Una buona scommessa in vista dei conti e del piano? : ... ma anche in ragione della decisione di alcuni azionisti di aumentare la loro quota nel gruppo, senza dimenticare la solida politica del dividendo che offre un rendimento medio superiore al 6%. ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «È stata Una buona gara» : ... ha fatto una buona gara oggi, si merita in pieno questa corona' , ha detto poi congratulandosi con il connazionale Jorge Martin, Del Conca Gresini Moto3, che si è laureato campione del mondo. Le ...

Tennis - Roger Federer : “Giocare a Parigi è stata Una buona scelta - ora punto a fare il meglio possibile alle ATP Finals 2018” : Roger Federer può sorridere nonostante il ko nella semifinale del Masters 1000 di Parigi 2018 contro il serbo (n.1 del mondo) Novak Djokovic. Lo svizzero ha lottato strenuamente contro Nole ma ha dovuto arrendersi al tie-break nel terzo set. Torneo francese che poi ha visto il successo finale a sorpresa del russo Karen Khachanov contro un Djokovic provato anche dalle fatiche dell’incontro con Roger. “Ho giocato su buoni livelli, ...

Alec Baldwin - imitatore di Trump - arrestato per rissa. Il presidente : "A lui buona fortUna" : L'attore Alec Baldwin è stato fermato dalla Polizia dopo una lite automobilistica in quel di New York. Baldwin è stato rilasciato, ma dovrà presentarsi in tribunale il 26 novembre per rispondere dell'accusa di aggressione.Stando alle fonti giornalistiche USA, il fattaccio si sarebbe consumato in un parcheggio del West Village a Manhattan, dove un uomo di 49 anni al volante di una station wagon si è accaparrato un ...

Roma - Nzonzi : «Siamo Una buona squadra - ma possiamo migliorare» : Uno degli ultimi acquisti di Monchi, Nzonzi, si è concesso a Sky Sport: tra i temi toccati la Serie A e i risultati dei giallorossi