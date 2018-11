Un tesoro nel Campanile di Giotto

La California svela un tesoro sottomarino nascosto nel lago Tahoe : Un patrimonio subacqueo rimasto segreto per quasi un secolo. Per la prima volta in assoluto, la California apre al pubblico un «sentiero sottomarino» che fa parte del patrimonio di Stato: stiamo parlando del Tahoe, grande lago di acqua dolce delle montagne della Sierra Nevada, in cui si trovano una dozzina di navi affondate....

Il tesoro nel capitale Alitalia? Tria frena : ... 'Io penso - ha detto a margine dei lavori dell'Fmi a Bali - che delle cose che fa il Tesoro debba parlare il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato'.

Alitalia - lo Stato nel capitale. «Newco con Ferrovie e tesoro» : Lo Stato torna azionista di Alitalia. «Il dossier è delle mani del ministro Di Maio, ci siamo aggiornati, dobbiamo assolutamente fornire una soluzione e fare sistema, creare sinergie con...

Scoperto nel Cremonese un tesoro di monete romane : Il ritrovamento del team di archeologi dell'Università degli Studi di Milano nel sito d'epoca romana di Bedriacum, nei pressi di Calvatone: 140 monete del secondo secolo dopo Cristo

tesoro - collocati 6 miliardi nell'asta BOT a 6 mesi. Rendimenti in calo : Il Tesoro ha collocato 6 miliardi di BOT a sei mesi , con scadenza 29 marzo 2019. Scendono i Rendimenti con un tasso medio ponderato che si attesta allo 0,206%, in calo di 23 punti base dall'asta di ...

Decreto sul Ponte Morandi a Genova - scontro tra Palazzo Chigi e tesoro. «Nel testo spazi vuoti» - «Falso» : «Tutti gli interventi sono finanziati». Ma martedì il Mef non ha mandato il testo al Quirinale. Toti: «Sarebbe più opportuno ritirare il provvedimento e ricominciare da capo»

Repubblica Ceca - un cane scava nel terreno e trova un tesoro : Kostelecké Horky . Questo nome non dirà nulla, infatti è un piccolo paese di campagna , nella Boemia settentrionale, in Repubblica Ceca . In un luogo come altri in tutto il mondo, un cane ed il suo padrone stavano facendo una passeggiata in una giornata di sole, quando il quattrozampe si è diretto di corsa verso l'angolo di un prato. Il cane, di nome Monty , pareva al ...

Casalino : i tecnici del tesoro obbediscano o... | Il ministro Tria blinda tutti i suoi dirigenti | Conte : "Ho piena fiducia nel mio portavoce" : Le parole del portavoce di Palazzo Chigi in un audio diffuso: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". Giorgetti: "Non ha il potere per farlo". Conte e M5s lo blindano

Turchia : ministro tesoro annuncia il Programma nuova economia - obiettivo crescita al 5 per cento nel 2021 : Ankara, 20 set 15:58 - , Agenzia Nova, - Il ministro delle Finanze e del Tesoro della Turchia, Berat Albayrak, ha illustrato oggi a Istanbul il Programma nuova economia , Yep, , il... , Tua,

M5S - nel mirino i tecnici del tesoro “Via il Ragioniere dello Stato” : Ogni giorno ha il suo nemico. E visto che le minacce del vicepremier Luigi Di Maio al ministro dell’Economia Giovanni Tria non sembrano aver sortito alcun effetto sull’ex economista di Tor Vergata, il mirino si sposta su bersagli più abbordabili. tecnici, funzionari, dirigenti del Mef: quelli che i grillini considerano la cintura di protezione di T...

M5S - nel mirino i tecnici del tesoro "Via il Ragioniere dello Stato" : Ogni giorno ha il suo nemico. E visto che le minacce del vicepremier Luigi Di Maio al ministro dell'Economia Giovanni Tria non sembrano aver sortito alcun effetto sull'ex economista di Tor Vergata, il mirino si sposta su bersagli più abbordabili. tecnici, funzionari, dirigenti del Mef: quelli che i ...

Hai ancora qualche lira nel salvadanaio? Potresti avere un tesoro in casa senza saperlo : Un tesoro in casa senza saperlo? Forse per molti di voi è una realtà. Quando è arrivato l' euro hai deciso di conservare qualche lira per ricordo? Oppure hai ritrovato un sacchetto pieno di monete da ...

Raffaele Paci : «Nell'ex miniera di Sos Enattos - a Lula - si nasconde un potenziale tesoro che ha a che fare con i misteri dell'Universo». : Con la ricerca e l'innovazione possiamo davvero connetterci con il resto del mondo.» In Sardegna, nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, non c'è soltanto il Progetto ET, per il quale nel ...