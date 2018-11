Un oro e tre bronzi per gli atleti della Basaki di Ragusa

Asia Argento beccata mentre bacia un uomo che non è Corona : Da quando Fabrizio Corona e Asia Argento hanno confermato la loro love story i riflettori sono tutti su di loro, non che prima i due 'ribelli' non sapessero come attirare l'attenzione, ma ora sono - ...

Torinesi troppo stressati per le difficoltà economiche e il lavoro : Può sembrare incredibile, visto il dibattito di questi ultimi giorni, ma non è la Tav la questione a cui i Torinesi pensano di più e che causa in loro più stress. Messa da parte la politica e le ideologie, infatti, nella vita quotidiana chi vive sotto la Mole si dichiara insoddisfatto, troppo stressato e sottoposto a un carico di pressioni che arrivano a incidere sulla salute e ...

Clamoroso Giuseppe Rossi : potrebbe ripartire dalla Serie C : Giuseppe Rossi non vede l’ora di tornare in campo, c’è un club di Serie C che vorrebbe accoglierlo in rosa, la palla passa al calciatore Giuseppe Rossi vuole tornare in campo e c’è un club pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Si tratta della Juve Stabia, che milita attualmente nel girone C di Serie C, al secondo posto in classifica con ambizioni di raggiungere la B nella pRossima annata. Il vicepresidente del club ...

PlatinumGames potrebbe essere al lavoro su tre giochi per Nintendo Switch : Nuovi rumor sono emersi online. Questa volta riguardano lo sviluppatore giapponese PlatinumGames, una società fondata nel 2007 in seguito alla fusione tra Seeds Inc. e Odd Inc.Secondo Nintendo Insider, lo sviluppatore ha un totale di tre giochi attualmente in sviluppo per Nintendo Switch. Il primo, come abbiamo visto dai The Game Awards dello scorso anno, è Bayonetta 3. Per quanto riguarda gli altri due titoli, ancora non è emerso nulla.La fonte ...

Moto2 – Si apre un clamoroso scenario : Bulega via dallo Sky Racing Team? Potrebbe arrivare Pasini : clamoroso colpo di scena nello Sky Racing Team? Mattia Pasini Potrebbe prendere il posto di Nicolò Bulega al fianco di Luca Marini nel 2019 La stagione 2018 del Motomondiale sta per concludersi, domenica l’ultimo atto a Valencia porrà del tutto fine ad un campionato ricco di emozioni e spettacolo. Ancora nella categoria regina bisognerà decretare il terzo classificato che chiuderà il podio mondiale, con una sfida tutta Yamaha tra ...

ASUS è al lavoro su nuovi smartphone della gamma Zenfone Max con tre fotocamere posteriori : ASUS è al lavoro sui nuovi smartphone della gamma Zenfone Max, che potrebbero introdurre per la prima volta una tripla fotocamera posteriore. L'articolo ASUS è al lavoro su nuovi smartphone della gamma Zenfone Max con tre fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Lavoro : NoGravity Theatre cerca una figura per la distribuzione - : ...nazionali e internazionali Gradita esperienza nel settore Compiti Consolidamento di contatti avviati dalla Compagnia Ricerca e sviluppo di nuovi contatti ai ni della distribuzione degli spettacoli ...

Meghan Markle - il caratterino della duchessa allontana tre “preziosi” dipendenti per Kensington Palace : tra loro - il braccio destro di Harry : Staff reale cercasi. A Kensington Palace è tempo d’ira, improperi, e autolicenziamenti. Lo rivela il Daily Mail raccontando del carattere fumantino di Meghan Markle tra le spesse e preziose mura di casa. Testardaggini e scenate che hanno portato perfino all’allontanamento volontario di tre preziosi dipendenti della corte d’Inghilterra. Tutto ha avuto inizio la scorsa primavera, quando la duchessa del Sussex ha litigato con la Regina Elisabetta ...

Valve potrebbe essere al lavoro sul proprio headset VR : Come riporta Eurogamer.net, sono apparse online alcune immagini che svelerebbero un presunto headset VR di Valve.Le immagini sono apparse di recente su imgur (grazie, Uploadvr.com), ma secondo l'orologio sul desktop in background, sono state scattate nel luglio 2018. Le immagini sono completamente non verificate, ma data la loro complessità, il numero di unità mostrate e il logo Valve dall'aspetto autentico stampato sui circuiti, se non sono ...

Oltre Torino. Perché la datadi scadenza del governo è legata a un tema : il lavoro : L'accordo sulla prescrizione firmato giovedì scorso dalla Lega e dal Movimento 5 stelle ha fatto ritornare attuale un tema a cui i professionisti del retroscena sono particolarmente legati e che ...

Oltre Torino. Perché la data di scadenza del governo è legata a un tema : il lavoro : L’accordo sulla prescrizione firmato giovedì scorso dalla Lega e dal Movimento 5 stelle ha fatto ritornare attuale un tema a cui i professionisti del retroscena sono particolarmente legati e che riguarda la possibilità che il governo del cambiamento cada per ragioni legate all’incompatibilità progra

Stress al lavoro? Parlatene al capo : 1.Parla con il tuo capo2.Crea delle relazioni positive. 3.Creati delle abitudini sane4.Elimina le interruzioni inutiliOrmai lo sappiamo: lavorare in un ambiente di persone Stressate, nervose e agitate può avere un impatto negativo sulla propria salute mentale. Ma anche sul peso (che aumenta), sulla salute in generale (si abbassano le difese immunitarie) e persino sulla qualità della pelle (che peggiora). Insomma, lo Stress è una brutta bestia, ...

Mangia Trekking al lavoro sui sentieri dopo il maltempo : Antiche vie che rappresentano anche una importante occasione di economia positiva per le diverse località vicine. Così sulla base di una fattiva collaborazione con lo stesso Parco Nazionale delle ...

La rimonta sotto al nubifragio. Gioia Napoli - steso anche il Genoa : tre punti d'oro per Ancelotti : Una rimonta clamorosa sotto la pioggia. Non basta una rete di Kouamè al Genoa per battere il Napoli, corsaro a Marassi grazie alle reti di Fabian e un'autorete di Biraschi, in una partita stata ...