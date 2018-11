Un iPhone X viene sequestrato dalla Polizia | ma la proprietaria lo formatta da remoto

iPhone XR contro iPhone X - quale conviene comprare? - : Con esso Apple ha cambiato rotta, virando decisamente verso il mondo dei phablet. Si tratta infatti della prima volta che nel'offerta più recente dei cellulari della Mela ci sono solo 'telefoni ...

iPhone Xs (o altro smartphone) non conviene acquistarlo con operatore : iPhone Xs, o qualunque altro smartphone, non conviene comprarlo a rate con operatore a prescindere da quale sia l’offerta proposta da Wind Tre, Tim o Vodafone. Sono diverse le motivazioni per cui non conviene: vincolo contrattuale di 30 mesi (24 in alcuni casi) e pagamento del prezzo pieno dopo due anni e mezzo di rate. A volte si pensa agli operatori telefonici come opere di carità che esistono solo per fare il bene dei propri utenti ...

Instagram viene ottimizzato per il display di iPhone Xs Max : Instagram rilascia un aggiornamento per la versione 65.0 che introduce il supporto al display dell’iPhone Xs Max. Prima di questa versione, così come tutte le altre applicazioni non ancora aggiornate, veniva mostrata semplicemente un’interfaccia ingrandita e leggi di più...

iPhone 6s : come è fatto - dove comprarlo - a chi ancora conviene : ... dettaglio importante nel caso vogliate cercare informazioni precise on line, è ancora oggi tra i telefoni più diffusi e continuerà ad esserlo è semplice: è un buon modo per entrare nel mondo Apple, ...

iPhone ricondizionato : conviene acquistarlo? E dove? : Spesso, girando in rete alla ricerca di un nuovo iPhone, ci imbattiamo nei cosiddetti modelli ricondizionati. Solitamente il primo pensiero di un utente è “che fregatura, non mi fido”. Ebbene è qui che vi sbagliate! Un iPhone ricondizionato non è assolutamente sinonimo di inaffidabilità. A molti farà storcere il naso, ma vi assicuro che sono prodotti molto validi. Ci permettono di risparmiare un bel po’ di soldini, portandoci a ...