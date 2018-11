Un bimbo non distoglie lo sguardo da te perché sei bella Lo dice la scienza

Otto casi di morbillo all'ospedale di Bari - il focolaio forse scatenato da un bimbo non vaccinato : Ci sarebbero Otto casi di morbillo gi accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano essercene altri. E il contagio potrebbe essere stato ...

Salute - OMS : un bimbo su 10 nel mondo non è mai stato vaccinato : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che nel mondo un bambino su 10 non ha mai ricevuto un vaccino: si tratta di piccoli che vivono nelle aree più povere e remote del pianeta. E’ quanto emerso dal Rapporto di valutazione 2018 del Piano d’azione globale sui vaccini realizzato dal Gruppo di esperti di consulenza strategica sull’immunizzazione, il principale gruppo consultivo dell’OMS in materia. Oltre ...

La nonna gli chiede di pulire la sua stanza - bimbo di 11 anni la uccide e si toglie la vita : La malsana abitudine americana delle 'armi facili' ha ucciso ancora: e stavolta a perdere la vita sono stati in due, nonna e nipote, entrambi vittime di un cocktail fatale. Da un lato una pistola ...

Incinta al nono mese va in ospedale per forti dolori addominali : la rimandano a casa e dopo due ore perde il bimbo : Un caso di improvvisa morte fetale si è verificato a Empoli (Firenze). Una donna di 37 anni, empolese, già madre di una bambina di due anni e mezzo e alla 36ma settimana di gravidanza,...

Incinta al nono mese va in ospedale per forti dolori addominali : la rimandano a casa e dopo due ore perde il bimbo : Un caso di improvvisa morte fetale si è verificato a Empoli (Firenze). Una donna di 37 anni, empolese, già madre di una bambina di due anni e mezzo e alla 36ma settimana di gravidanza,...

Incinta al nono mese va in ospedale per forti dolori addominali : la rimandano a casa e perde il bimbo : Un caso di improvvisa morte fetale si è verificato a Empoli (Firenze). Una donna di 37 anni, empolese, già madre di una bambina di due anni e mezzo e alla 36ma settimana di gravidanza,...

Paola Caruso contro Francesco Caserta : “Prego che il bimbo non assomigli a lui” : Paola Caruso ancora contro Francesco Caserta sui social Qualche giorno fa Paola Caruso ha stroncato sui social l’ex compagno Francesco Caserta, nonchè padre di suo figlio Michelino, facendo delle dichiarazioni molto forti su di lui e chiamandolo addirittura “mostro”. Negli ultimi giorni l’ex Bonas di Avanti un Altro ha fatto l’ecografia morfologica, ovvero il controllo più importante e complesso di tutta la ...

bimbo dice che volevano rapirlo - non vero : ANSA, - NAPOLI, 1 NOV - Aveva detto alla mamma che avevano tentato di rapirlo. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno accertato che non era vero. I militari della stazione di Qualiano, Napoli,...

Elio : "Come padre di bimbo autistico - Grillo mi ha fatto incazzare. Autismo non è riso : è fatica - incubo - dolore" : "Egregio sig. Grillo, sono Elio, quello della terra dei cachi. Ho ascoltato le Sue parole sui politici/autistici e Le confesso che mi hanno fatto proprio incazzare". Inizia così la lettera aperta scritta da Stefano Belisari in arte Elio, frontman del gruppo Elio e le storie tese, indirizzata a Beppe Grillo e pubblicata su Il fatto Quotidiano. Il cantante e ex giudice di X Factor è padre di un bimbo autistico e nella lettera ...

Vladimir in lacrime a Domenica In : “Non ho potuto adottare un bimbo speciale” : Vladimir Luxuria in lacrime a Domenica In: la storia che ha commosso tutti Vladimir Luxuria a Domenica In si commuove mentre fa una rivelazione riguardante il suo passato. In studio, Mara Venier inizia la puntata parlando di adozioni, in particolare per persone single. La legge non permette che una donna sola possa adottare un bambino. […] L'articolo Vladimir in lacrime a Domenica In: “Non ho potuto adottare un bimbo speciale” ...

APRILIA - bimbo DI 6 ANNI SCHIACCIATO DA ARMADIO : MORTO/ Gioco finito male : tragedia a casa del nonno : BIMBO di 6 ANNI muore SCHIACCIATO da ARMADIO: APRILIA, travolto a casa del nonno durante lavori ristrutturazione. Ultime notizie: la tragedia nel pomeriggio, a Campoverde. (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:08:00 GMT)

bimbo DI 6 ANNI MUORE SCHIACCIATO DA ARMADIO/ Aprilia - travolto a casa del nonno : BIMBO di 6 ANNI MUORE SCHIACCIATO da ARMADIO: Aprilia, travolto a casa del nonno durante lavori ristrutturazione. Ultime notizie: la tragedia nel pomeriggio, a Campoverde. (Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 19:58:00 GMT)

Inondazioni in Tunisia : almeno due morti - tra cui un bimbo di 6 anni : Improvvise Inondazioni hanno colpito la Tunisia centrale: almeno due persone hanno perso la vita, e tra queste anche un bambino di 6 anni, secondo quanto reso noto dal ministero dell’Interno di Tunisi. Un’altra tragedia dopo meno di un mese dall’alluvione che ha ucciso almeno 5 persone nella regione nord-occidentale di Capo Bon. Il piccolo è morto nella regione di Sidi Bouzid, mentre un uomo di 40 anni risulta disperso nella ...

Foggia - Francesco il bimbo disabile senza mensa : “Solo non mangia e nessuno lo imbocca”. Il rimpallo tra Comune e Asl : Da oggi, lunedì, l’Istituto comprensivo Santa Chiara Pascoli e Altamura, a Foggia, inizierà il servizio mensa. Per tutti gli studenti, tranne che per Francesco, un bambino di 11 anni che frequenta la quinta elementare. Per lui il pasto arriverà, ma la malattia dalla quale è affetto (una paralisi cerebrale infantile) non gli permette di alimentarsi in maniera autonoma. E non ci sarà nessuno a imboccarlo. La denuncia è stata della ...