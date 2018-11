Turtle Wax distribuito da Lampa e la pulizia per gli interni auto

laragnatelanews

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Si parla sempre dellae si pensa quasi sempre al saponee alla cera, che sia protettiva e/o con capacità lucidanti. In realtà c’è molta più sporcizia a bordo delledi quanto non si possa pensare. I sedili dove sediamo in estate, inverno, autunno sono ricettacolo di sporcizia annidata in profondità, nello stesso tessuto. In estate il sudore, in inverno i vestiti bagnati, lo smog, fango, il fumo portano ad un deterioramento dei colori e allo sporco ben evidente sui disegni e tessuto. Avendo bambini poi le briciole dei biscotti, panini, pop-corn o patatine, se non anche qualche goccio di latte o succo di frutta, possono diventare un impasto o una macchia difficile da eliminare. L’aspirapolvere può fare il suo lavoro togliendo tutto ciò che è visibile e lasciando un aspetto pulito, ma la realtà è ben diversa. Bisognerebbe avere un sapone che pulisca ed ...