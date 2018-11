Trovata ‘flora batterica’ anche nel cervello

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Il microbioma potrebbe popolareil, e non solo l’intestino. La sede dei nostri pensieri potrebbe infatti avere una flora batterica ad aiutarlo nelle sue funzioni e che potrebbe peròessere tra le cause di alcune malattie. Lo suggerisce uno studio, ancora preliminare, presentato nel convegno della Societa’ americana di Neuroscienze e condotto dall’universita’ dell’Alabama. I ricercatori guidati da Rosalinda Roberts hanno esaminato i cervelli di 34 cadaveri, meta’ dei quali di persone con schizofrenia. “In tutti i campioni abbiamo trovato quantità varie di batteri. La densità – spiega la ricercatrice al sito di Science – varia a seconda della regione del, con microbi abbondanti nella substantia nigra, nell’ippocampo e nella corteccia prefrontale”. I batteri, che sono stati trovati in un altro ...