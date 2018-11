Trenord | Mit-regione Lombardia | agenda condivisa per rilancio

liberoquotidiano

: (AdnKronos) - Secondo la dichiarazione di Toninelli e Fontana 'è un impegno che deve partire dalla capacità di tutt… - stefanopezzola : (AdnKronos) - Secondo la dichiarazione di Toninelli e Fontana 'è un impegno che deve partire dalla capacità di tutt… - stefanopezzola : Roma, 14 nov. (AdnKronos) - 'Trenord sarà una priorità per lo Stato, per la Regione e per le Ferrovie dello Stato d… - stefanopezzola : Roma, 9 nov. (AdnKronos) - Vertice al Mit, il 14 novembre prossimo, su Trenord. A convocarlo è stato il ministro de… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "sarà una priorità per lo Stato, per lae per le Ferrovie dello Stato da qui al prossimo 2020". Questa la dichiarazione del ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli e del Presidente dellaAttilio Fontana al termine della riunione di questa s