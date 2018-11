Trenord | Mit-regione Lombardia | agenda condivisa per rilancio 2

Trenord : Mit-regione Lombardia - agenda condivisa per rilancio : Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Trenord sarà una priorità per lo Stato, per la Regione e per le Ferrovie dello Stato da qui al prossimo 2020". Questa la dichiarazione del ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli e del Presidente della Regione Attilio Fontana al termine della riunione di questa s