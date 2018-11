Tre studenti napoletani a Boston per la finale di Zero Robotics grazie al sostegno di

Quindici aziende di Confindustria Umbria aprono le porte a olTre 700 studenti delle scuole superiori della regione : Venerdì 16 novembre nona edizione del Pmi Day, l'iniziativa di Confindustria per promuovere la cultura d'impresa , UMWEB, Raccontare le imprese, il loro ruolo produttivo e sociale, mostrare come nasce ...

Tre studenti di Napoli arrivano in finale di un concorso in America. Ma la scuola non ha i soldi per il viaggio : Trecento scuole da tutto il mondo, una competizione organizzata dal Mit e dalla Nasa, tre ragazzi napoletani determinati, e nemmeno maggiorenni, vincenti. Ma la scuola, l'istituto tecnico industriale "Augusto Righi", non ha fondi sufficienti per partire in America dove giocarsi le fasi finali dell'High school tournament "Zero robotics". I tre ragazzi sono Davide Di Pierro, Luigi Picarella e Mauro D'alò che insieme ai docenti Salvatore Pelella e ...

Divina Commedia di Frisina : olTre 7mila gli studenti che parteciperanno allo spettacolo : Unica tappa del nuovo tour per Calabria e Sicilia dei prossimi 30 novembre e 1 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria , con spettacoli mattutini alle 10.15 per le Scuole e serali alle 21 per ...

Scuola - il ministro Bussetti a Leggo : «40mila nuovi docenti formati in Tre anni sul sostegno. Task force nelle aree alluvionate. No alle chat tra prof e studenti» : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le...

UNIVERSITÀ PISA - ESPLOSIONE NELLA FACOLTÀ DI CHIMICA/ Ultime notizie : feriti 3 studenti - danneggiate Tre aule : UNIVERSITÀ PISA, ESPLOSIONE al Dipartimento di CHIMICA: Ultime notizie, studenti feriti e ustionati. Evacuata FACOLTÀ, scoppio in laboratorio.

Tre giorni per la scuola in Campania - 6mila studenti e 30 scuole coinvolte - : ... l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Città della Scienza. Nel corso della manifestazione momenti di approfondimento con importanti esponenti del mondo delle istituzioni e della scuola si ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DA IMPERIA AGLI STATI UNITI - Tre studenti PER UN ANNO TRA I BANCHI DEI COLLEGE AMERICANI. '... : Progetti dopo la maturità? 'Sinceramente non so ancora risponde Alessia - Il mio sogno sarebbe quello di girare il mondo con un furgoncino hippie e vivere facendo spettacoli circensi per le strade. ...

Scuola - studenti in piazza in Trenta città : "Ribalteremo il governo del cambiamento" : Da Monza a Milano, da Roma a Napoli, da Bari a Catania migliaia di studenti medi, delle superiori e gruppi universitari scendono in piazza per protestare contro l'esecutivo: "Serve una scossa!" lo slogan scelto per l'iniziativa

Scuola - studenti disabili cosTretti a cambiare insegnante di sostegno : È iniziato da circa un mese l’anno scolastico, ma i problemi per gli studenti disabili persistono. Secondo i dati del ministero dell’Istruzione, sono 253mila gli alunni con disabilità e solo la metà (120mila) ritroverà sui banchi di Scuola gli stessi insegnanti di sostegno, mentre il 52% li cambierà. Per la metà degli studenti disabili non esiste la continuità nell’apprendimento; gli altri 133mila, invece, hanno la fortuna di avere lo stesso ...

Campania - Scuola : al via '3 giorni per la scuola' : Tremila gli studenti coinvolti - : Si terrà dal 10 al 12 ottobre a Città della Scienza l'edizione 2018 di "3 giorni per la Scuola - STEAM 2018, la Convention nazionale dedicata a studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, che avranno l'opportunità di ...

Il Conservatorio senza spazi cosTretto a rinunciare agli studenti. Il direttore : «Dateci un teatro» : ... ma Comune e governance del Conservatorio confermano la volontà di dare la struttura al Conservatorio proprio per valorizzare la sua offerta formativa e i tanti spettacoli che riusciamo a produrre e ...

Studenti del Sannazaro sTremati : 'Ora intervengano le istituzioni' : Da circa un mese il liceo Sannazaro è balzato agli onori delle cronache per alcune scelte della preside Laura Colantonio ritenute 'indecenti' da docenti, genitori e soprattutto Studenti. Le immagini ...

«Sottopasso dello "Zaccagna" chiuso da olTre un anno - studenti a rischio» : Carrara - Un sottopassaggio chiuso da più di un anno. Siamo a Fossola e più precisamente su viale XX settembre all'altezza dell'istituto Zaccagna, dove il sottopasso pedonale è stato chiuso "...