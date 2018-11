Tre mesi fa il crollo del ponte Morandi

Infortunio Bonaventura - Gattuso Trema : possibili 5 mesi di stop : Infortunio Bonaventura- Non c’è pace in casa Milan. Dopo i continui infortuni e dopo il brutto il ko di domenica sera contro la Juventus, l’infermeria rossonera potrebbe arricchirsi di un nuovo componente a lungo termine. Di fatto, secondo quanto appreso nelle ultime ore, continuano a preoccupare le condizioni fisiche di Giacomo Bonaventura. Il ginocchio sinistro […] L'articolo Infortunio Bonaventura, Gattuso trema: possibili 5 ...

Meghan Markle despota? Via Tre assistenti in 6 mesi : 'Lo staff scappa' : Meghan Markle e le preunte liti di palazzo, la segretaria personale sarebbe ' fuggita ' dopo appena sei mesi. La duchessa di Sussex ha incantanto il mondo durante il tour reale in Australia. Gli outfit glamour e soprattutto la notizia della gravidanza hanno fatto sognare i fan. Ma la popolarità dell'ex attrice hollywoodiana potrebbe ricevere una ...

Il papà scivola dalle scale con il figlio in braccio - muore bimbo di 2 mesi a Treviso : Martino avrebbe compiuto due mesi pochi giorni dopo l'incidente che gli è costato la vita sabato 10 novembre. A Paderno, frazione del comune di Ponzano veneto provincia di Treviso, un uomo è scivolato dalle scale di casa con il neonato in braccio. Ha provato a coprirlo con il corpo per evitare che il piccolo colpisse i gradini ma non c'è stato nulla da fare. Come racconta Il Mattino, il lutto che ha colpito la famiglia ...

Wall STreet in rosso : forti cali per Apple - Amazon e Netflix. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Maltempo Trentino - “l’emergenza sono i privati” : moratoria di 12 mesi sui mutui : “Stiamo cercando di capire come poterci muovere, ma è chiaro che adesso le emergenze sono gli interventi di somma urgenza. L’emergenza sono i privati e dobbiamo mettere in moto il giusto meccanismo per dare le risposte”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al termine dell’incontro convocato con il ‘Tavolo del credito’, organizzato per concordare le linee di ...

Tre assistenti - nell'arco di soli sei mesi - hanno detto addio a Meghan e Harry : nell'arco di soli sei mesi, il principe Harry e Meghan Markle hanno detto addio a tre degli assistenti considerati "i migliori" a Kensington Palace. Dal 19 maggio - giorno del matrimonio del duca e della duchessa del Sussex - ben tre aiutanti si sono licenziati, per motivi ancora ignoti. Una fonte interna al palazzo ha così commentato il fatto: "Perdere un membro dello staff può succedere a chiunque. Perderne tre in pochi mesi inizia a sembrare ...

Ventiduenne segregata : 'Eroina e violenze sessuali - il mio inferno per Tre mesi' : Poteva essere un'altra Pamela, un'altra Desirée. Un'altra ragazza finita nelle grinfie di spacciatori nigeriani senza scrupoli, ad Ancona, pronti a insinuarsi tra le pieghe delle loro fragilità per ...

Attesa per la sentenza sulla Raggi. Chiesti 10 mesi - il Campidoglio Trema : La sindaca della capitale è imputata nel processo sulla nomina di Renato Marra. L'accusa è di falso in atto pubblico. Se dovesse essere condannata, il capo politico del Movimento Cinquestelle Di Maio, ...

Crollo ponte : Federbeton - si puo' riparare in Tre mesi : Per AnsaCom Gic, Giornate italiane del calcestruzzo 8 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Snowboard - intervento perfettamente riuscito per Lastei : rientro previsto tra Tre mesi : Igor Lastei è stato operato alla spalla a Milano, rientro previsto al termine di un periodo di tre mesi Operazione perfettamente riuscita per Igor Lastei, procuratosi la tripla frattura della clavicola destra nel corso delle qualificazioni del big air di Coppa del mondo settimana scorsa sulla rampa di Skipass Modena. Il trentino è stato operato all’Istituto Galeazzi di Milano dal dottor Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI ...

Intesa Sanpaolo olTre le attese. L'utile dei 9 mesi supera i 3 miliardi : Con gli utili saliti a 833 milioni di euro nel terzo trimestre, Intesa Sanpaolo batte le attese degli analisti e può archiviare i nove mesi con profitti pari a 3,012 miliardi, in crescita del 26% ...

Milano - ‘schiaffi’ alla figlia neonata e violenze sulla moglie : afgano di 30 anni condannato a Tre anni e otto mesi : Calci e pugni alla moglie e ‘schiaffi‘ alla figlia neonata, solo perché femmina. Per questo un uomo di 30 anni di origine afgana è stato condannato a 3 anni e 8 mesi dal Gup di Milano, Guido Salvini. Le accuse sono di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Diversi i soprusi subiti dalla donna, sposa bambina a 15 anni in Pakistan. L’uomo ha infatti stuprato più volte la compagna. Durante le violenze, oltre alle mani, per ...