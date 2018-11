Tre mesi fa il crollo del Morandi

WannaCry continua a fare danni : infettati 75.000 utenti in Tre mesi : A un anno e mezzo dal picco dell'epidemia, il ransomare WannaCry è ancora attivo: nel terzo trimestre 2018 ha attaccato 74.621 utenti in tutto il mondo ed è tra i malware più diffusi. Lo afferma una rapporto di Kaspersky Lab. WannaCry s'insinua nei dispositivi e nelle reti, li rende inaccessibili e, per liberarle, richiede un riscatto in ...

Genova - Tre mesi dalla tragedia. La città piange tra decreto in ritardo e tempi di ricostruzione incerti : A tre mesi dal disastro di Ponte Morandi , 14 agosto, 43 morti, Genova è ancora lì senza decreto , se tutto va bene arriverà questa sera, , con i resti del ponte da demolire, una viabilità cittadina ...

Infortunio Bonaventura - Gattuso Trema : possibili 5 mesi di stop : Infortunio Bonaventura- Non c’è pace in casa Milan. Dopo i continui infortuni e dopo il brutto il ko di domenica sera contro la Juventus, l’infermeria rossonera potrebbe arricchirsi di un nuovo componente a lungo termine. Di fatto, secondo quanto appreso nelle ultime ore, continuano a preoccupare le condizioni fisiche di Giacomo Bonaventura. Il ginocchio sinistro […] L'articolo Infortunio Bonaventura, Gattuso trema: possibili 5 ...

Meghan Markle despota? Via Tre assistenti in 6 mesi : 'Lo staff scappa' : Meghan Markle e le preunte liti di palazzo, la segretaria personale sarebbe ' fuggita ' dopo appena sei mesi. La duchessa di Sussex ha incantanto il mondo durante il tour reale in Australia. Gli outfit glamour e soprattutto la notizia della gravidanza hanno fatto sognare i fan. Ma la popolarità dell'ex attrice hollywoodiana potrebbe ricevere una ...

Il papà scivola dalle scale con il figlio in braccio - muore bimbo di 2 mesi a Treviso : Martino avrebbe compiuto due mesi pochi giorni dopo l'incidente che gli è costato la vita sabato 10 novembre. A Paderno, frazione del comune di Ponzano veneto provincia di Treviso, un uomo è scivolato dalle scale di casa con il neonato in braccio. Ha provato a coprirlo con il corpo per evitare che il piccolo colpisse i gradini ma non c'è stato nulla da fare. Come racconta Il Mattino, il lutto che ha colpito la famiglia ...

Wall STreet in rosso : forti cali per Apple - Amazon e Netflix. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Maltempo Trentino - “l’emergenza sono i privati” : moratoria di 12 mesi sui mutui : “Stiamo cercando di capire come poterci muovere, ma è chiaro che adesso le emergenze sono gli interventi di somma urgenza. L’emergenza sono i privati e dobbiamo mettere in moto il giusto meccanismo per dare le risposte”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al termine dell’incontro convocato con il ‘Tavolo del credito’, organizzato per concordare le linee di ...

