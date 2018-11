Travaglio sparge fake news a schiena dritta

ilfoglio

: Le balle di Travaglio a schiena dritta - davidallegranti : Le balle di Travaglio a schiena dritta - maxperri71 : RT @davidallegranti: Le balle di Travaglio a schiena dritta - MariaCostaBonec : RT @davidallegranti: Le balle di Travaglio a schiena dritta -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Roma. Are bufale in giro sulla Tav non ci si mette solo Chiara Appendino, sindaca di Torino, che martedì sera su Facebook ha detto che la linea ad alta velocità Torino-Lione serve solo per il trasporto merci. C’è anche il direttore del Fatto Quotidiano, Marco. Prima in tv a DiMarted