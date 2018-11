Tragedia a Vercelli | muore bimba di 12 anni | trovata priva di vita dalla madre

Blastingnews

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Una vera e propriafamigliare si è consumata nelle scorse ore nel piccolo comune di Cigliano, in provincia di. Il dramma è avvenuto all'interno dell'abitazione di famiglia, dove una ragazzina di appena dodici, Dalila Giacomelli, è statadida sua. Secondo quanto riferisce il noto sito NovaraToday, la mamma della ragazza è entrata nella sua camera per svegliarla, come sempre, per andare a scuola, ma purtroppo ha dovuto constatare il decesso di sua figlia. Il triste evento si è verificato ieri, martedì 13 novembre, presso la casa di famiglia, in via Pietro Micca.nel sonno a soli dodiciin un piccolo paese diSecondo quanto riportato dal sito sopracitato, la mamma della giovane Dalila è entrata in camera sua per svegliarla, ma non ha ricevuto alcuna risposta da sua figlia. A quel punto, la donna si è avvicinata ...