TORRE GUACETO PROGETTO FRA L' ISTITUTO ' EPIFANIO FERDINANDO' E LA RISERVA

Puglia - incide graffiti nelle dune fossili dell’oasi di TORRE GUACETO : “Danno irreversibile”. Denunciato 31enne : Ha deturpato in maniera irreparabile le dune fossili di Punta Penna Grossa, all’interno della Riserva naturale di Torre Guaceto in Puglia, dando sfogo alla sua “creatività” con incisioni e graffiti. Per questo un 31enne di origini campane è stato Denunciato dai militari della Guardia Costiera di Brindisi. Il giovane, nel periodo di vacanza in quest’oasi salentina, sarebbe stato autore di una serie di reati che spaziano ...