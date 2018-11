Torre del Greco in marcia per le vittime di Genova I familiari | ' Verità subito

Ss Torre Angela Acds - il neo responsabile della Scuola calcio Mari : «La strada è quella giusta» : Roma – Un’esperienza sconfinata che annovera anche un periodo da responsabile della Scuola calcio della Lazio e del settore giovanile della Lodigiani. Il Torre Angela Acds è andato sul sicuro in questa stagione affidando il ruolo di responsabile tecnico del settore di base a Giancarlo Mari, che l’anno scorso svolgeva la medesima funzione per l’agonistica del Guidonia e che ha avuto tante esperienze da giocatore e da tecnico nei dilettanti ...

Maltempo : straripa Torrente a Mazara del Vallo - allagamenti : E' straripato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo dove piove incessantemente dalla scorsa notte, così come in altri centri della provincia di Trapani. Le zone basse della città sono state allagate e ...

Maltempo in Sicilia - esonda Torrente a Mazara del Vallo : case allagate e danni : Il Maltempo non è ancora finito: quando è ancora vivo il ricordo della strage della famiglia Giordano a Casteldaccia , in provincia di Palermo, nel trapanese è straripato a causa delle forti piogge ...

Maltempo - straripa Torrente a Mazara del Vallo : allagamenti - danni e gente sui tetti : Nuova ondata di Maltempo in Sicilia dopo i morti di domenica scorsa. È straripato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo, dove piove incessantemente dalla scorsa notte, così come in altri centri della provincia di Trapani. Il sindaco denuncia: “Emerge la gravità della situazione del fiume, aspettiamo interventi da 8 anni”.Continua a leggere

Nasce a Poggibonsi il presidio di Libera Valdelsa - intitolato a Marcello Torre : ... la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente "per": per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per ...

All'asta a Parigi una parte della scala della Torre Eiffel : Le diverse parti sono sparse tra collezionisti privati in tutto il mondo e alcune di esse ogni tanto ricompaiono in aste pubbliche. 8 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Coralli e cammei di Torre del Greco a Ragusa Ibla : L’arte di lavorare il corallo sarà al centro di una straordinaria iniziativa promossa per il 17 novembre a Ragusa Ibla dall’associazione gioiellieri

Maltempo Piemonte - canoisti cadono in un Torrente : salvati dai Vigili del Fuoco : Due canoisti sono stati salvati dai Vigili del Fuoco a Traversella, nel Torinese. Stavano scendendo il torrente Chiusella, nonostante il Maltempo, quando l’imbarcazione, vicino al Ponte Prelle, tra Inverso e Traversella, si è ribaltata. I due, un americano e un italiano, sono finiti in acqua. Il primo è riuscito a tornare a riva; il secondo, invece, trascinato dalla corrente, si è fermato a qualche decina di metri di distanza solo quando ...

Maltempo - continua a diluviare in Piemonte e Liguria : piogge Torrenziali tra Torino e Biella - la piena del Po fa sempre più paura [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 ...

Maltempo - piogge Torrenziali e troppo caldo al Nord : Torino col fiato sospeso per la piena del fiume Po - “scappate dai piani bassi”. Tornado in Liguria - allarme per i laghi [FOTO LIVE] : 1/43 Il fiume Po in piena a Torino ...

Maltempo Calabria - piogge e nubifragi : esondazione del Torrente Tuccio e danni alla Sorical : Nella mattinata odierna, convocata dal Prefetto Michele di Bari, si è tenuta una riunione al fine di fare il punto della situazione determinatasi a seguito delle intense precipitazioni verificatesi nella giornata di ieri. All’incontro hanno partecipato i Sindaci di Bagaladi, di Melito Porto Salvo, di Montebello Jonico, di Roghudi e San Lorenzo, nonché dei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni, della Città Metropolitana, della ...

Maltempo Calabria - apprensione per il Torrente Budello a Gioia Tauro : 45 interventi dei Vigili del Fuoco [FOTO] : 1/13 ...

Maltempo Sicilia - ancora emergenza a Sciacca : esonda un altro Torrente - il vento spezza i cavi dell’alta tensione : ancora pioggia torrenziale a Sciacca (Agrigento), dove dopo il Cansalamone nel pomeriggio e’ esondato un altro torrente, il Foce di Mezzo, situato nella localita’ balneare di contrada Foggia. Strade e viali invasi dall’acqua, scantinati e pianterreni completamente allagati. Il forte vento che sta caratterizzando il temporale tuttora in corso a Sciacca (Agrigento) ha anche divelto i cavi dell’alta tensione in contrada ...

Allerta Meteo - FOCUS sulle piogge Torrenziali del weekend : attenzione al Sud e sulle Isole maggiori [MAPPE] : 1/13 ...