Torino film festival nel segno di Nanni | Pupi & Olmi per riscoprire il cinema dei

Fiat è per il quarto anno consecutivo sponsor principale del Torino film Festival : L'ultimo contributo del marchio italiano nel mondo del cinema è stato il cortometraggio 'Fiat 500X L'esperienza di domani, oggi' , ispirato al Film cult 'Ritorno al futuro'. Questa produzione ha ...

Torino film Festival 2018 dal 23 novembre al 1° dicembre : ... ; Abbonamento9-19 , *, : EURO 45,00 , Strettamente personale e non cedibile, consente l'accesso a tutti gli spettacoli che iniziano prima delle 19.00, ; Pass giornaliero 9-19, *, : EURO 14,00 , ...

Torino film Festival 2018 - da Pupi Avati a Nanni Moretti - Ermanno Olmi e James Franco : il programma completo : Il “regista esordiente” Valerio Mastandrea in concorso, Jia Zhangke presidente di giuria, Pupi Avati guest director. E ancora la premiere mondiale del nuovo Film di James Franco (Pretenders), il Gran Premio Torino alla carriera del mitico attore francese Jean-Pierre Léaude un’intera giornata dedicata alla memoria “vivente” di Ermanno Olmi. Oltre al già annunciato Nanni Moretti che ne chiuderà la 36ma edizione col documentario Santiago, Italia, ...

Al Torino film Festival : Moretti - Mastandrea e gli omaggi a Olmi e Scola : La Rita Hayworth scelta come nume tutelare per il Festival di Torino , l'occasione il centenario della nascita, il 17 ottobre del 1918, non è quella fatale del guanto nero ma una ragazza solare in ...

Torino film Festival 2018 - il programma : È stato reso noto il programma ufficiale della 36esima edizione del Torino Film Festival, che si terrà nel capoluogo piemontese dal 23 novembre al 1 dicembre. Il Film di apertura sarà l'atteso The Front Runner di Jason Reitman con Hugh Jackman, ma si segnalano anche le presenze importanti del nuovo Film di Nanni Moretti, Santiago, Italia, di Ride di Valerio Mastandrea e delle ultime pellicole di Jia ...

Casting e provini per un film che si girerà a Torino : Ancora Casting e provini per entrare nel mondo dello spettacolo e del cinema in particolare. Stavolta ci occupiamo della ricerca di figure per il film “Gli uomini d’oro” di Vincenzo Alfieri che si girerà a Torino e dintorni dal 5 novembre 2018. Il lavoro sarà regolarmente retribuito, si preferiscono persone residenti in Piemonte non essendo previsti rimborsi spese. I provini si svolgeranno a Torino Venerdì 26 e Sabato 27 ...

Torino film Festival - chiude il documentario Santiago - Italia diretto da Nanni Moretti : Bentornato Nanni. Il Film di chiusura della 36.ma edizione del Torino Film Festival (23 novembre – 1 dicembre 2018) sarà il documentario Santiago, Italia diretto da Nanni Moretti. Era dal 2015 con Mia madre che il regista romano non tornava in sala con un lungometraggio, e dal 2011 con Habemus papam, in Concorso a Cannes, che non partecipava con un proprio Film ad un Festival. Del TFF Moretti era stato anche direttore nel 2007 e nel 2008 ...