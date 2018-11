TINA CIPOLLARI La dama Angela | ' hai fatto business con tuo marito Chicco Nalli'

TINA CIPOLLARI e Angela litigano al Trono Over : interviene la De Filippi : Trono Over di Uomini e Donne: Tina contro Angela. L’intervento della De Filippi E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E anche stavolta ad aver fatto molto discutere è stata l’opinionista Tina Cipollari, la quale ha accatto molto duramente la dama Angela. Il motivo? Quest’ultima, dopo essere stata accusata dai due opinionisti di aver partecipato al popolare dating show prodotto e condotto da ...

Uomini E Donne : il Trono Over - con la rissa tra Gemma Galgani e TINA CIPOLLARI vola negli ascolti. Leggi cosa è accaduto : Uomini e Donne è diventato il regno del possibile televisivo. Il programma ideato da Maria De Filippi, che intrattiene gli italiani nel primo pomeriggio da più di dieci anni, non smette di regalare momenti... L'articolo Uomini E Donne: il Trono Over, con la rissa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari vola negli ascolti. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

TINA CIPOLLARI litiga con Gemma e dà un calcio a Gianni Sperti : L’opinionista Tina Cipollari nella puntata di lunedì 12 novembre, ha messo le mani addosso a Gemma Galgani. Tutto è nato da una discussione tra Gemma e Rocco, nella quale è intervenuta anche la Cipollari in difesa dell’uomo. Sembrava il solito lancio di accuse reciproche, quando la Cipollari –sentendo la Galgani che l’intimava a stare zitta è saltata dalla sedie per andarle contro. Per sedare gli animi, è intervenuto Gianni Sperti, che si è ...

Uomini e Donne - TINA CIPOLLARI perde il controllo : mette le mani addosso a Gemma e dà un calcio a Gianni Sperti : La violenza non fa mai ridere, neanche se a metterla in atto è la regina del trash, Tina Cipollari. L’opinionista storica di Uomini e Donne, nella puntata di lunedì 12 novembre, ha messo le mani addosso a Gemma Galgani. Tutto è nato da una discussione tra la dama torinese e Rocco, nella quale è intervenuta anche la vamp in difesa dell’uomo. Sembrava il solito lancio di accuse reciproche, quando la Cipollari – sentendo la Galgani che l’intimava a ...

Uomini e Donne - TINA CIPOLLARI perde il controllo e dà un calcio a Gianni Sperti : La violenza non fa mai ridere, neanche se a metterla in atto è la regina del trash, Tina Cipollari. L'opinionista storica di Uomini e Donne, nella puntata di lunedì 12 novembre, ha messo le mani ...

Uomini e Donne - TINA CIPOLLARI dà una ginocchiata nelle parti basse a Gianni Sperti : La puntata di Uomini e Donne di lunedì 12 novembre è stata piuttosto movimentata. Ne sa qualcosa Gianni Sperti che si è beccato una ginocchiata nelle parti basse da parte di Tina Cipollari. Tutto è nato da una discussione tra Gemma Galgani e Rocco, nella quale è intervenuta anche la storica opinionista. Sembrava il solito lancio di accuse reciproche quando la Cipollari ha perso il controllo è si è scagliata contro Gemma che la intimava di ...

Uomini e Donne - TINA CIPOLLARI perde il controllo e dà un calcio a Gianni Sperti : La violenza non fa mai ridere, neanche se a metterla in atto è la regina del trash, Tina Cipollari. L'opinionista storica di Uomini e Donne, nella puntata di lunedì 12 novembre, ha messo le mani ...

Uomini e Donne - TINA CIPOLLARI litiga con Gemma Galgani e Gianni Sperti prova a fermarla : È risaputa l’astio tra le due prime Donne di ”Uomini e Donne”, Tina Cipollari e Gemma Galgani, le due litigano a ongi puntata di Uomini e Donne passando spesso dalle parole ai fatti. Nell’ultima puntata del Trono Over una nuova lite tra la dama e l’opinionista è sfociata in una vera e propria rissa, Tutto è iniziato da un diverbio futile sulla nuova storia terminata della Galgani ovvero quella con Rocco. Il tutto è iniziato dopo un ...

Uomini e donne - TINA CIPOLLARI senza freni : l'opinionista Gianni Sperti cerca di fermarla ma lei reagisce così : Una Tina Cipollari senza freni quella della puntata di oggi, lunedì 12 novembre, di Uomini e donne . A scatenare le ire della bionda opinionista è sempre lei: Gemma Galgani. La tensione tra le due era ...

Uomini E Donne : ennesimo scontro fra TINA CIPOLLARI e Gemma Galgani. Nemmeno Maria riesce a fermare Tina. Guarda il VIDEO : Oggi è andata in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne e come da tradizione c’è stato l’ennesimo scontro fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due sono ormai anni... L'articolo Uomini E Donne: ennesimo scontro fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Nemmeno Maria riesce a fermare Tina. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

TINA CIPOLLARI picchia Gianni Sperti a Uomini e Donne : Gianni Sperti riceve un calcio da Tina Cipollari a Uomini e Donne E’ successo pochi minuti fa nella puntata odierna di Uomini e Donne – Trono Over: Tina Cipollari ha dato un calcio a Gianni Sperti durante una furiosa lite con Gemma Galgani. Andando con ordine: Gemma è entrata in studio fasciata in un abito rosso per parlare della sua storia conclusa con Rocco. Come si sa Tina non può sopportare il suo comportamento e puntata dopo ...

Marchesa d’Aragona non è laureata? L’accusa di Signoretti e il messaggio di TINA Cipollari : La Marchesa d’Aragona non è davvero laureata? L’accusa di Riccardo Signoretti e il messaggio di Tina Cipollari A Domenica Live si continua a discutere della Marchesa d’Aragona. L’ultima puntata si è aperta con una lunga invettiva di Riccardo Signoretti, giornalista e direttore di Nuovo, contro Daniela Del Secco. L’uomo ha accusato la sua vecchia amica […] L'articolo Marchesa d’Aragona non è laureata? ...

La Marchesa parla di TINA CIPOLLARI e replica a Simone Di Matteo : Tina Cipollari ha difeso La Marchesa? Rivelazione a Domenica Live La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona ha fatto il suo ingresso a Domenica Live da vera nobile, arrivando presso gli studi di Cologno Monzese con una limousine bianca e con le bandiere statunitensi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip prima dell’atteso confronto con Maria Monsè e dopo il duro attacco subito da Riccardo Signoretti, ha anche parlato di Tina ...

Grande Fratello Vip - la Marchesa D'Aragona e lo sfregio a TINA CIPOLLARI : umiliata - così : Tutto il veleno della Marchesa D'Aragona . L'ex inquilina del Grande Fratello Vip , nel corso del gioco Obbligo o verità realizzato dal sito del Grande Fratello , si è infatti scagliata contro Tina ...