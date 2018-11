ideegreen

: @Tigresiberiana7 @vittoriozucconi Senti tigre siberiana non è ne piu nemmeno di quello che fate tu e questo signore… - Xfabius61 : @Tigresiberiana7 @vittoriozucconi Senti tigre siberiana non è ne piu nemmeno di quello che fate tu e questo signore… - AchHutch : RT @JTelmont: Lo stilista Gianni Chiarugi e la sua pelliccia di tigre siberiana imperialis (37 esemplari rimasti al mondo), prezzo 658000€… - Rosella29755048 : RT @JTelmont: Lo stilista Gianni Chiarugi e la sua pelliccia di tigre siberiana imperialis (37 esemplari rimasti al mondo), prezzo 658000€… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Laè un animale a rischio, molto a rischio. Assomiglia ad un altro tipo diche però se la passa un po’ meglio sempre tenendo conto che si tratta di animali che pagano di persona il modo in cui noi trattiamo l’ambiente. Sono tutte vittime del degrado ambientale che gli uomini causano e forse, guardando negli occhi gli animali che sono in via di estinzione a causa nostra, le coscienze si risveglieranno. Chissà. Proviamo! Vi presento la. (altro…)Idee Green.