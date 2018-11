ideegreen

: @Tigresiberiana7 @vittoriozucconi Senti tigre siberiana non è ne piu nemmeno di quello che fate tu e questo signore… - Xfabius61 : @Tigresiberiana7 @vittoriozucconi Senti tigre siberiana non è ne piu nemmeno di quello che fate tu e questo signore… - AchHutch : RT @JTelmont: Lo stilista Gianni Chiarugi e la sua pelliccia di tigre siberiana imperialis (37 esemplari rimasti al mondo), prezzo 658000€… - Rosella29755048 : RT @JTelmont: Lo stilista Gianni Chiarugi e la sua pelliccia di tigre siberiana imperialis (37 esemplari rimasti al mondo), prezzo 658000€… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Non trovano più il loro habitat, fanno fatica a cacciare, per mancanza di prede, quindi faticano a sopravvivere in un mondo che è cambiato in loro sfavore. Oggi si contano meno di 500 esemplari di ...