Teslagrad | il puzzle-platformer finalmente disponibile per iOS e Android

Teslagrad è un puzzle-platformer in 2D con elementi di azione, governato dal magnetismo e dai poteri elettromagnetici, in cui impersonerete un giovane armato dell'antica tecnologia Teslamancer tra innumerevoli enigmi e sfide.