Tesla Model 3 atterrata nel nostro Paese! : Maggiori dettagli da un'altra fonte Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Tesla Model 3 - Le foto e i dettagli dell'esemplare di Milano : La Tesla ha esposto nello store ufficiale di Milano il primo esemplare italiano della Model 3. La berlina elettrica arrivata in piazza Gae Aulenti è di colore Red Multi Coat e monta i cerchi da 19", entrambi optional che, negli Stati Uniti, vengono rispettivamente proposti a 2.500 e 1.500 dollari (2.212 e 1.328 euro al cambio attuale). Il Modello che abbiamo potuto vedere da vicino è dotato anche dell'Enhanced Autopilot, un optional da ...

Tesla - La Model 3 arriva in Italia : Dopo anni di attesa, finalmente la Tesla Model 3 è arrivata in Italia. A partire da domani, mercoledì 14 novembre, i clienti di alcuni mercati europei, tra cui quelli della Penisola, potranno infatti toccare con mano la berlina elettrica all'interno degli store ufficiali della Casa californiana.In Gae Aulenti. I primi clienti Italiani che negli scorsi anni hanno preordinato un esemplare della Model 3 hanno infatti ricevuto un invito ufficiale da ...

Tesla Model 3 Performance riceve la Track Mode e batte in pista la Ferrari 458 : La compagnia di auto elettriche di Palo Alto, Tesla, ha introdotto una nuova funzione che permetterà alla Model 3 Performance, la versione con motore doppio e la più potente della sua gamma, di ottenere il leggi di più...

Il futuro - e il presente - dell'auto? Tesla Model 3! : Ulteriori informazioni sullo stesso argomento Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Tesla potrebbe produrre una bicicletta elettrica. Non un “banale” modello a pedali ma una vera rivoluzione! : Se vi dicessimo “bicicletta elettrica” a che cosa pensereste? Probabilmente a modelli esteticamente identici a quelli normali, con pedali, freni e tutto il resto, e un motorino elettrico nascosto nel carter. Però se a progettarla fosse Elon Musk, numero uno di Tesla e SpaceX, sarebbe tutta un’altra cosa. L’eccentrico magnate sudafricano ne ha parlato con Kara Swisher di Recode, a cui ha rivelato che non è interessato a ...

Tesla Model 3 è l'auto elettrica più venduta al mondo - Motori e Auto - : Tesla Model 3 supera Nissan Leaf e diventa l'Auto elettrica più venduta al mondo Ciò infatti ha inizialmente comportato un certo calo delle vendite, in quanto i clienti in attesa del nuovo Modello ...

L'auto totalmente elettrica Tesla Model 3 vola negli Stati Uniti! : ...si è messa alle spalle tutte le concorrenti del segmento berline medie premium comprese le tedesche endotermiche! Per ulteriori dettagli Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza ...

Tesla in utile con Model 3 - in Borsa vola del 10%. Musk : 'Trimestre storico' : NEW YORK - Tesla in utile nel terzo trimestre, per la prima volta dopo mesi. E Elon Musk, dopo mesi di scandali e indagini federali, festeggia: è un 'Trimestre veramente storico'....

Tesla Model S e X - Meno optional per semplificare la produzione : Con un tweet Elon Musk ha annunciato che a partire dal mese di novembre saranno modificate le opzioni disponibili per le Tesla Model S e Model X. Per semplificare la produzione saranno infatti eliminate dal listino una serie di combinazioni relative ai rivestimenti interni. Meno opzioni, produzione più efficiente. Già nel 2017 la Tesla aveva ridotto la scelta relativa a materiali e tinte dell'abitacolo dei suoi due Modelli per velocizzare i ...

Hackerata e Rubata una Tesla Model S [Video] : In un parcheggio privato una Tesla Model S è stata Hackerata e Rubata in pochi attimi il tutto senza essere scassinata. Problemi per le auto elettriche? Ecco il video del furto Hackerata una Tesla Model S e poi Rubata in gran stile [Video] Le auto elettriche sono il futuro, l’abbandono dal classico carburante è ormai […]

Hackerata e Rubata una Tesla Model S [Video] : In un parcheggio privato una Tesla Model S è stata Hackerata e Rubata in pochi attimi il tutto senza essere scassinata. Problemi per le auto elettriche? Ecco il video del furto Hackerata una Tesla Model S e poi Rubata in gran stile [Video] Le auto elettriche sono il futuro, l’abbandono dal classico carburante è ormai […]

Rubano una Tesla Model S - ma che figura per i ladri : Avvenimento molto buffo, quello accaduto in Essex, contea dell’Inghilterra orientale, dove due ladri hanno trovato non poche difficoltà per mettere a segno il furto di una Tesla Model S. I due “simpatici” ladri sono riuscita ad leggi di più...

Tesla : versione 'midrange' della Model 3 : Arriva la versione 'midrange' della Tesla Model 3. La società statunitense ha iniziato a raccogliere gli ordini per il Modello mediano della galass...