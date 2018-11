Terremoto | due scosse in Calabria | la più forte di magnitudo 3 4

Palmi. Due scosse di Terremoto alle 16.01 e alle 16.15 : Paura nella piana di Gioia Tauro. Due scosse di terremoto in mare sono state registrate sulla costa calabrese tirrenica reggina.

Terremoto a Matera : uditi due forti boati : Una scossa di Terremoto molto forte è stata avvertita nel primo pomeriggio a Matera. A riferirlo il gruppo facebook Sei

Terremoto in Grecia - due forti scosse a Zante - : I due nuovi eventi sismici hanno avuto magnitudo 5 e 4.4 e secondo gli scienziati costituiscono repliche della scossa dello scorso 26 ottobre

Due anni fa il Terremoto di Norcia che distrusse il centro Italia - : Il 30 ottobre 2016 la scossa di magnitudo 6.5 che colpì la Valnerina umbra. Non vi fu alcuna vittima, ma i danni furono ingenti. Ventiquattro mesi dopo prosegue la ricostruzione

Terremoto Centro Italia : Norcia si è fermata per ricordare la scossa di due anni fa : Questa mattina, alle 07:40 Norcia si è fermata, in un momento di riflessione e preghiera in piazza San Benedetto, per ricordare il devastante Terremoto del 30 ottobre 2016, la scossa di magnitudo 6.5 che ha portato distruzione nella città. Presenti il priore padre Benedetto Nivakoff e l’intera comunità religiosa, il sindaco Nicola Alemanno, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, il vicario generale della diocesi ...

Incredibile in Serie A - un’altra inchiesta sul calcio italiano : coinvolta una big - sospetti su due squadre - si rischia il Terremoto [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Novità clamorose che riguardano il calcio italiano, un nuovo terremoto che rischia di sconvolgere il mondo del pallone. Nell’ultimo weekend il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali per la Nations League ma non sono mancate le polemiche e gli scandali. Tutto è nato dalle accuse nei confronti del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, il portoghese nella bufera per lo scandalo violenza sessuale, il ...

Papua Nuova Guinea. Due scosse di Terremoto magnitudo 7.0 e 6.5 : Due violente scosse di terremoto di magnitudo 7 e 6.5 sono state registrate in Papua Nuova Guinea, la prima alle

Agricoltura e Terremoto - perso mezzo miliardo in due anni : "E' necessario che la ricostruzione vada di pari passo con la ripresa dell'economia, che in queste zone significa soprattutto cibo e turismo, ed è per questo che la Coldiretti insieme alla ...

Terremoto Indonesia : il bilancio sale a 1.649 morti - trovati vivi 31 ragazzi intrappolati in due scuole : A una settimana dal Terremoto e dallo tsunami che hanno portato devastazione sull’isola di Sulawesi in Indonesia, sono stati trovati vivi 31 ragazzi che erano rimasti intrappolati in due scuole. Sono stati salvati dentro due istituti di formazione professionale: 23 nel sotto-distretto Marawola a Sigi, e altri 8 in quello di Tondo, località a sud e a nord di Palu, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’agenzia di soccorso ...

Indonesia - Terremoto e tsunami : quasi 400 morti/ Ultime notizie video - quinto sisma devastante in due mesi : tsunami e terremoto Indonesia: 384 morti. Ultime notizie video, bilancio riferito alla sola Palu: un’ecatombe. Sale vertiginosamente il bilancio delle vittime sull'isola di Sulawesi(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:32:00 GMT)

Terremoto - paura a Napoli per due scosse di Terremoto nei vulcani : epicentro nel cratere del Vesuvio e alla Solfatara di Pozzuoli [MAPPE e DATI INGV] : 1/8 ...

Facebook - Terremoto in Instagram : lasciano i due co-fondatori della app dopo scontro con Zuckerberg : Kevin Systrom e Mike Krieger, i co-fondatori di Instagram, lasciano la società: si sono dimessi e prevedono di uscirne nelle prossime settimane. Lo riportano numerose fonti di stampa...

Umbria : due deboli scosse di Terremoto avvertite a Spoleto - dati INGV : avvertite due deboli scosse di terremoto a Spoleto, epicentro zona Monteleone. I dati INGV. Due deboli scosse di terremoto sono state avvertite nella serata di oggi, 24 settembre 2018, nell'Umbria...

Terremoto - due scosse nel Catanese e al largo della costa palermitana : Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv, nella notte, in Sicilia . La prima scossa, delle ore 1:21, ha avuto una magnitudo 2,1 ed è avvenuta nel Catanese: i comuni più vicini all'...