Giornalisti minacciati - sventato l'atTentato contro l'inviato di Report Ruffo : Federico Ruffo, giornalista Rai e attualmente conduttore su RaiTre di Il Posto Giusto, nella notte del 13 Novembre è stato vittima di un'intimidazione. l'inviato di Report si trovava nella sua abitazione a Ostia quando gli attentatori hanno cercato dargli fuoco alla casa, cospargendo di benzina il pianerottolo del palazzo in cui vivono anche i genitori di Ruffo. A farli desistere e a metterli in fuga ci ha pensato il cane del giornalista che ha ...

Tentato attentato a giornalista Report dell'inchiesta sulla Juve : Roma, 14 nov. , askanews, - L'inviato di "Report", Federico Ruffo, è stato vittima di un Tentato atTentato incendiario nella sua abitazione di Ostia, sul litorale romano. Il giornalista è l'autore ...

AtTentato a casa del giornalista di Report : il racconto drammatico : Federico Ruffo, inviato della nota trasmissione d'inchiesta in onda su Rai 3, nel mirino dopo il servizio sui presunti...

Rapporti Juve ndrangheta - fallito atTentato al giornalista : Un attentato sfiorato e per fortuna fallito. E' quanto è accaduto nella notte tra lunedì e martedì ai danni di Federico Ruffo, il giornalista della Rai che attraverso la trasmissione Report è ...

AtTentato a giornalista Report - Ruffo : 'Avrebbero dato fuoco a casa - il cane mi ha salvato' : 'La verità è che se non ci fosse stato il cane avrebbero dato fuoco a casa, ci ha salvati a tutti quanti il cane'. Lo afferma, in un video postato sul profilo Fb di Report, l'inviato della ...

Federico Ruffo - sventato atTentato al cronista di Report che indagò sulla Juve – Video e foto : Federico Ruffo Una croce rossa tracciata sul muro esterno di casa, il pianerottolo cosparso di benzina. Federico Ruffo, il cronista e autore di Report che di recente aveva condotto una delicata inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella curva della Juventus, è stato vittima di un’allarmante intimidazione. Intorno alle 4.30 del mattino di martedì ignoti hanno raggiunto l’ingresso della villetta in cui vive il ...

VIDEO – Report - atTentato al cronista del caso Juventus : Benzina nell’atrio dello stabile e sul pianerottolo di casa Un fatto gravissimo a Ostia: Federico Ruffo, cronista di Report e autore del servizio sulla morte di Raffaello Bucci, ex dipendente della Juventus, e sui rapporti tra tifoseria bianconera e criminalità organizzata, è stato vittima di un attentato. Di un tentato attentato, per citare la notizia ufficiale pubblicata da Report sul sito internet della trasmissione. Ieri notte, degli ...

Ostia - AtTentato sventato a casa di un giornalista Rai : S olo l'abbaiare del cane avrebbe messo in fuga le persone che la notte scorsa si sono introdotte sul pianerottolo di casa del giornalista Rai Federico Ruffo , ad Ostia. Come riporta Leggo , intorno ...

AtTentato a Federico Ruffo dopo l’inchiesta sulla Juve : ferma condanna da parte della Rai : Federico Ruffo, giornalista di Report, è stato vittima di un Attentato incendiario nella notte, salvato solo dal cane che ha messo in fuga i malviventi Il Presidente Marcello Foa, L’Amministratore delegato Fabrizio Salini, il CDA e la Rai tutta “esprimono massima solidarietà al giornalista Federico Ruffo, a Sigfrido Ranucci e a tutta la redazione di Report, condannando l’inaccettabile tentativo di intimidazione subito, ...

Report - Tentato attentato incendiario a casa dell'inviato Federico Ruffo : L'inviato di Report Federico Ruffo è stato vittima due notti fa di un tentato attentato incendiario nella sua abitazione di Ostia. Il giornalista, autore dell'inchiesta sulla morte di un collaboratore della Juventus coinvolto nel bagarinaggio e sui rapporti tra 'ndrangheta, ultras e alcuni dirigenti della società bianconera, è stato sorpreso intorno alle 4 del mattino da ignoti che hanno cosparso di benzina prima l'ingresso dello stabile ...

AtTentato a casa inviato Rai : "Se non ci fosse stato il cane m'avrebbero dato fuoco a casa". E' quanto denuncia l'inviato di Report Federico Ruffo , vittima lunedì notte di un tentato Attentato incendiario nella sua abitazione di ...

AtTentato a Federico Ruffo - giornalista di Report : “mi sono svegliato in un lago di benzina - mi ha salvato il cane” : Federico Ruffo ha parlato dell’intimidazione subita nella notte, il cane ha messo in fuga i malviventi “La verità è che se non ci fosse stato il cane avrebbero dato fuoco a casa, ci ha salvati a tutti quanti il cane“. Lo afferma, in un video postato sul profilo Fb di Report, l’inviato della trasmissione di Rai3, Federico Ruffo, vittima di un’intimidazione. Hanno infatti cosparso la porta e l’ingresso ...

Benzina davanti alla casa e croce rossa sul muro : atTentato fallito contro il giornalista di "Report" : Il pianerottolo di casa cosparso di Benzina e una croce rossa sul muro. Il giornalista di Report , Federico Ruffo, è stato vittima di un attentato intimidatorio. Il giornalista della Rai si è occupato ...

AtTentato a Federico Ruffo - il giornalista di Report che condusse l’inchiesta sulla curva della Juventus : Federico Ruffo è stato vittima di un Attentato sventato solo grazie all’abbaiare del cane che ha spaventato i malviventi giunti a casa del giornalista Benzina sulla porta e l’ingresso dell’abitazione dell’inviato di Report Federico Ruffo e una croce sul muro del pianerottolo. L’intimidazione, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, è stata denunciata ai carabinieri che hanno fatto un sopralluogo nella casa ...