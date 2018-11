Tennis | la Radwanska si ritira a 29 anni

Tennis : a soli 29 anni - si ritira la Radwanska : Il mio corpo si rifiuta sempre più spesso di obbedirmi', lamenta la ex numero 2 al mondo. 'Oggi voglio condividere con voi la decisione più importante della mia vita. Dopo 13 anni di Tennis ...

