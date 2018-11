Temptation Island | Andrea Pietroni papà | è nata la figlia Cloe

Filippo Bisciglia : “Ho litigato con Mammucari” - e poi svela un segreto su Temptation Island : Filippo Bisciglia a Vieni da me svela perché ha litigato con Teo Mammucari Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Filippo Bisciglia ha fatto due importanti rivelazioni. Una su Maria De Filippi, che lo ha aiutato con la sua carriera da conduttore, e l’altra su Teo Mammucari, da anni amico del volto di Temptation […] L'articolo Filippo Bisciglia: “Ho litigato con Mammucari”, e poi svela un segreto su Temptation Island ...

Temptation Island anche negli Stati Uniti : Usa Network ordina il revival : Chissà se il successo della versione italiana di questi anni ha influito nella decisione: il Network via cavo Usa Network (lo stesso di serie tv come Suits e Mr. Robot, per intenderci) ha ordinato un revival di Temptation Island, il reality show delle coppie che, spedite su un'isola paradisiaca, devono far fronte alla tentazione di un gruppo di single che proveranno a minarne la stabilità.A condurre la versione americana del format Mark ...

Temptation Island - Martina Sebastiani rifatta? Risposta stizzita : Martina Sebastiani di Temptation Island: ritocchini sì o no? Martina Sebastiani è rifatta? Non è la prima volta che alcuni suoi fan le pongono questa domanda. Se, all’inizio, tendeva a non rispondere, adesso invece ha deciso di chiarire tutto. Così almeno, in futuro, nessuno avrà dubbi sul suo naso, sui suoi zigomi o sulle sue […] L'articolo Temptation Island, Martina Sebastiani rifatta? Risposta stizzita proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island - Raffaela Giudice e Andrea Celentano su Teresa Langella : "Continuava a provarci anche dopo il rifiuto" : Raffaela Giudice e Andrea Celentano ospiti della trasmissione radiofonica Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli, parla della sua esperienza a Temptation Island e dei mesi seguenti l'uscita dal programma di Canale 5. La partecipazione alla trasmissione è avvenuta un po' per caso, racconta Raffaela: Ho fatto domanda a settembre dello scorso anno nella convinzione che non ci avrebbero mai chiamato. E invece a maggio, dopo mesi ...

Laura Zorzetto ex Temptation Island sotto accusa : euro È una persona falsa euro : Più e più volte Lara Zorzetto è stata vittima di accuse e critiche, lanciate sia dai suoi followers che da gli ex concorrenti di Temptation Island. A confermare i comportamenti della Zorzetto è stata ...

Laura Zorzetto ex Temptation Island sotto accusa : "È una persona falsa" : Più e più volte Lara Zorzetto è stata vittima di accuse e critiche, lanciate sia dai suoi followers che da gli ex concorrenti di Temptation Island. A confermare i comportamenti della Zorzetto è stata ...

Lara Zorzetto sotto accusa : “Dopo Temptation Island è diversa - ostenta solo collaborazioni” : Lara Zorzetto sotto accusa: Lidia Vella si schiera dalla parte delle ragazze di Temptation Island e spiega il perché Lara Zorzetto, ancora una volta, è finita oggi sotto accusa. A lanciare pensati accuse all’ex protagonista di Temptation Island, nello specifico, è stata Lidia Vella. L’ex gieffina, durante la rubrica settimanale che tiene a Non succederà […] L'articolo Lara Zorzetto sotto accusa: “Dopo Temptation Island è ...

Valeria Marini ha finto a Temptation Island Vip? La rivelazione dell’ex Patrick : Patrick Baldassari non ha mai creduto alla relazione tra Valeria Marini e Ivan Gonzalez Patrick Baldassari spensierato e sorridente dopo la fine della storia con Valeria Marini. Alla fine di Temptation Island Vip i due si sono detti addio, dopo un lungo tira e molla. L’imprenditore non ha intenzione di piangersi addosso e si è […] L'articolo Valeria Marini ha finto a Temptation Island Vip? La rivelazione dell’ex Patrick ...

Alessandra Sgolastra dopo Temptation Island VIP : "Andrea Cerioli sul trono? No comment" : Abbiamo conosciuto Alessandra Sgolastra a Temptation Island VIP dove insieme al suo ex fidanzato Andrea Zenga ha provato ad affrontare le intemperie del reality show di canale5 ma, come ormai sappiamo molto bene, le cose non sono andate a buon fine. I due infatti hanno scelto di interrompere la loro relazione durante un falò di confronto dai toni accesi.Ora la Sgolastra guarda avanti nella sua vita, provando a superare le difficoltà della ...

Temptation Island : Gianpaolo Quarta ritrova l’amore dopo Martina : Gianpaolo Quarta ritrova l’amore dopo la fine della storia con Martina Sebastiani a Temptation Island Nuovo amore per Gianpaolo Quarta dopo la fine della sua relazione con Martina Sebastiani? A quanto pare sì! L’ex partecipante di Temptation Island sembra essere riuscito ad aprire il suo cuore a un’altra donna. A rivelarlo è lo stesso Gianpaolo, […] L'articolo Temptation Island: Gianpaolo Quarta ritrova l’amore dopo ...

Nicolò Ferrari dimentica Nilufar con un’altra? La confessione dopo Temptation Island Vip : Nicolò Ferrari di nuovo innamorato? La confessione dopo Temptation Island Vip Chi ha seguito Nicolò Ferrari a Temptation Island Vip si sarà sicuramente appassionato al riavvicinamento avvenuto tra lui e Nilufar dopo la mancata scelta a Uomini e Donne. Le lacrime di lui, soprattutto quando Nilufar ha lasciato il villaggio, hanno sicuramente detto molto più […] L'articolo Nicolò Ferrari dimentica Nilufar con un’altra? La confessione ...

Pierpaolo Pretelli - da Temptation Island Vip a Uomini e Donne : Pierpaolo Pretelli da un programma di Maria De Filippi all'altro: il 23enne lucano, già protagonista come tentatore in Temptation Island Vip, è pronto infatti ad approdare a Uomini...

Temptation Island Vip - Andrea ci ripensa : "Posso dare una seconda possibilità ad Alessandra" : Temptation Island Vip è ormai finito da due mesi, tre coppie si sono dette addio mentre altre tre hanno rafforzato il loro amore.Tra gli addii ci sono anche Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Ma ora sembra che qualcosa stia cambiando. Il figlio di Walter Zenga ha confessato che non è ancora detta l'ultima parola e ha ammesso di aver capito di amare profondamente Alessandra. La certezza gli sarebbe arrivata solo una volta usciti dal programma ...

Uomini e donne - Pierpaolo Pretelli da Temptation Island Vip a corteggiatore : Uomini e donne è ormai l’ufficio di collocamento dei tentatori di Temptation Island. Dal docu-reality infatti il dating show di Maria De Filippi attinge a piene mani per trovare nuovi tronisti (Teresa Langella prima, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli poi) e corteggiatori (Andrea Dal Corso). L’ultima new entry è Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia e, appunto, tentatore a Temptation Island Vip, e ora pretendente della ...