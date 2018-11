Tav | sindaco Susa | lasciateci nostra valle

Tav - tutto rinviato fino al termine dell'analisi costi-benefici - Scontro tra il sindaco Appendino e i Si-Tav : "Lasceremo che l'Italia faccia le sue valutazioni tenendo ben presente la necessità di non perdere i finanziamenti Ue", ha chiarito il ministro d'Oltralpe dopo il vertice, precisando appunto che "...

Maltempo Palermo - il sindaco di AlTavilla : “La zona in cui è esondato il fiume Milicia è ad altissimo rischio” : “La zona in cui e’ esondato il fiume Milicia e’ ad altissimo rischio, non solo per le condizioni dell’alveo che va ripulito ma per l’enorme numero di case abusive costruite. Lo denunciamo da anni. L’ultimo esposto e’ di un anno fa e l’ho fatto con l’ex sindaco di Casteldaccia“: lo ha dichiarato oggi sindaco di Altavilla Milicia, Giuseppe Virga, il cui Comune è separato dal corso ...

In piazza a Torino contro il sindaco Appendino e il no alla Tav : In piazza anche esponenti del mondo produttivo e della politica. "La sindaca sta dimostrano di non ascoltare una città in difficoltà. Presidente Amma in piazza: basta impedire sviluppo "Sono molto ...

Torino - No Tav : espulsi dall'aula i consiglieri di centrosinistra - incluso l'ex sindaco Fassino - : All'ordine del giorno del Consiglio comunale c'è la mozione M5s per chiedere al governo di rinunciare alla costruzione della Torino-Lione. Espulso anche Fassino. Presenti anche imprenditori e ...

Abolite la carne di maiale a scuola : la risposta ai musulmani - fake - sTavolta messa in bocca a sindaco bresciano : Per i musulmani, che sono in disaccordo con la laicità e non si sentono a loro agio a Travagliato, ci sono 57 bellissimi paesi musulmani nel mondo, la maggior parte di loro sotto-popolati e pronti a ...

Tav - il sindaco di Venaus a Toninelli : “Stop ai lavori - tensione in crescita”. Ma il ministro se la cava con una battuta : “Fate in fretta perché abbiamo finito la pazienza”. È questo il messaggio che gli attivisti No Tav hanno lanciato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, oggi in visita a Torino. Fuori dal museo dell’automobile, un gruppo di No Tav si è dato appuntamento, ma non è stato fatto entrare. All’interno, Nilo Durbiano, sindaco di Venaus, storico comune No Tav, ha chiesto al ministro un incontro urgente mostrando le ...

Tav - il sindaco di Venaus a Toninelli : “Stop ai lavori - tensione in crescita”. Ma il ministro lo liquida con una battuta : “Fate in fretta perché abbiamo finito la pazienza”. È questo il messaggio che gli attivisti No Tav hanno lanciato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, oggi in visita a Torino. Fuori dal museo dell’automobile, un gruppo di No Tav si è dato appuntamento, ma non è stato fatto entrare. All’interno, Nilo Durbiano, sindaco di Venaus, storico comune No Tav, ha chiesto al ministro un incontro urgente mostrando le ...

Ambiente : ex Edem - Pollino e Tavolo tecnico - sindaco Giovannetti e vice Bartoli in Regione Toscana : Serve una politica di pulizia più attenta dei fiumi che trasportano a mare tonnellate di rifiuti di ogni genere arrecando un danno al sistema turistico della costa'. di Redazione

Tav - il sindaco di Rivalta : "Anche sulla tratta Avigliana-Torino si usi la linea storica" : Si è svolta lunedì pomeriggio in Prefettura la 269sima seduta dell'Osservatorio per l'Asse Ferroviario Torino Lione. All'ordine del giorno la presentazione da parte dei tecnici di RFI del progetto di ...