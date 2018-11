Tav | Ue | “Ritardi portano a riduzione dei fondi” Confindustria | “Toninelli si vergogni

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L’opera deve essere realizzata nei tempi previsti o i fondi europei verranno ridotti. L’opera in questione è il Tav e a parlare è un portavoce della Commissione Ue dopo l’ultimo incontro tra il ministro dei trasporti Danilo Toninelli e l’omologa francese. “È importante che tutte le parti facciano sforzi per completare nei tempi” il Tav, in quanto, ha detto, “come per tutti i progetti della Connecting Europe Facility se ci sono ritardi nella loro realizzazione questi possono vedere unadei fondi forniti” da Bruxelles. Il Tav “è un progetto importante non solo per Francia e Italia ma per l’intera Ue”, per questo “speriamo che le parti siano in grado di eseguirla nei tempi previsti”. Il nodo dei finanziamenti Ue era stato sollevato anche dalla ministra dei trasporti francese Elisabeth Borne nei giorni in cui il suo ...