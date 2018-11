Tav | Toninelli a Ravanelli | neanche 1 cm di tunnel di base costruito

Tav - l'Ue : «Realizzarla nei tempi o taglio dei fondi». Ira Confindustria su Toninelli : 'La Tav è un progetto importante non solo per Francia e Italia ma per l'intera Ue, per questo speriamo che le parti siano in grado di eseguirla nei tempi previsti'. Ira Confindustria. 'Il ministro ...

Tav - Ue : “Ritardi portano a riduzione dei fondi”. Confindustria : “Toninelli si vergogni : i cantieri ci sono” : L’opera deve essere realizzata nei tempi previsti o i fondi europei verranno ridotti. L’opera in questione è il Tav e a parlare è un portavoce della Commissione Ue dopo l’ultimo incontro tra il ministro dei trasporti Danilo Toninelli e l’omologa francese. “È importante che tutte le parti facciano sforzi per completare nei tempi” il Tav, in quanto, ha detto, “come per tutti i progetti della Connecting Europe Facility ...

Tav - Toninelli : 'Opinione della gente conta - ma vale l'interesse generale' : Pressing di Forza Italia su Salvini e della Coldiretti: opera serve per trasporto veloce di merci deperibili. Voci di siluramento del ministro in un ipotetico rimpasto di governo -

Il governo francese : "La Tav si deve fare" Toninelli fugge dal retro : Prima scappa dal retro per evitare i giornalisti. Poi scrive una nota per sostenere che la Francia si sarebbe allineata al rinvio sine die della Tav chiesto dal governo italiano. Peccato che sia il ...

Tav : Toninelli in Francia ottiene un time out sui lavori. Nessun incontro Appendino-Madamin : 'Disponibili a dialogare con tutti ma prima l'incontro con Matarella' dicono le 7 organizzatrici. 'Un brutto segnale di chiusura' commenta la sindaca - E' scontro a distanza tra la sindaca di Torino ...

Tav - Toninelli : «Sì della Francia a stop appalti fino ad analisi Ue costi-benefici» : Il ministro francese dei trasporti Elisabeth Borne «ha preso atto dell'impegno formalmente assunto dal governo italiano di ridiscutere integralmente il progetto della linea Tav...

Il caso Carige e la Tav secondo Toninelli. Di cosa parlare stasera a cena : Questa ve la giocate bene in cene politicizzate, tendenza leghista nordica. Impegni da ricordare e che comunque riguardano il certamente sincero e fattivo commissario Bucci. Ma impegni che forse non hanno il supporto pieno del governo, perché alcuni nodi (su modalità di gara e rapporti con Se li,

Tav - incontro Toninelli-Borne. “Rinviati bandi per il tunnel”. La ministra francese : “Ma non si perdano finanziamenti Ue” : C’è l’accordo tra Italia e Francia per stoppare la pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione del tunnel di base del Tav fino al termine dell’analisi costi-benefici sulla Torino-Lione. È questo il risultato del faccia a faccia tra Danilo Toninelli e la ministra francese, Elisabeth Borne. Dopo il bilaterale a Bruxelles, Borne ha sottolineato che Parigi lascerà “che l’Italia conduca le sue valutazioni, tenendo ben ...

Tav - Toninelli : "Ok da Francia su analisi costi-benefici". Sì Torino : "Dialogare con chiunque" : "Tutti i media del mondo hanno parlato di noi: dal New York Times a Le Figaro - proseguono - Tra i tanti messaggi dall'Europa, dal Giappone, dal Brasile e dall'India, abbiamo ricevuto anche una ...

Tav - la ministra francese a Toninelli : "Sì all'analisi costi-benefici ma non perdiamo i fondi Ue" : Colloquio a Bruxelles, l'esponente M5s: "Una commissione di esperti internazionali valuterà le nostre analisi"

Tav - Toninelli incontra a Bruxelles il ministro dei Trasporti francese : 'Se ha domande sull'impegno della Francia, questa è l'occasione di rassicurarlo', spiega Elisabeth Borne. Il ministro italiano, dopo la manifestazione Sì-Tav aveva scritto che il 'M5s e il governo non ...

Tav - oggi il summit con la Francia : Toninelli vuole tempo per decidere | Salvini invece accelera : "Avanti tutta sulle grandi opere". Lo garantisce Matteo Salvini, che si è detto "molto impressionato dalla manifestazione diTorino". Il sindaco Appendino pronta a incontrare le promotrici della protesta di piazza. Al vertice con Parigi sulla Tav però il governo prenderà ancora tempo