Tav | la Ue | «Taglio ai fondi europei se l' opera è in ritardo»

Tav - l'Ue : «Realizzarla nei tempi o taglio dei fondi». Ira Confindustria su Toninelli : «La Tav è un progetto importante non solo per Francia e Italia ma per l'intera Ue, per questo speriamo che le parti siano in grado di eseguirla nei tempi previsti».?...

Vitalizi - M5s esulta al Senato dopo il taglio. Taverna : “Niente mal di pancia per la pace fiscale - oggi finisce un privilegio” : dopo la Camera, anche l’ufficio di presidenza del Senato ha approvato la delibera per il taglio dei Vitalizi, bocciando gli emendamenti delle opposizioni. dopo il via alla delibera (10 i voti a favore e un astenuto, mentre i Senatori di Pd, Leu e Forza Italia non hanno partecipato al voto, ndr) gli eletti pentastellati sono usciti da Palazzo Madama muniti di palloncini gialli, bandiere del movimento e cartelli con la scritta “Bye bye ...

Taglio delle reti al cantiere Tav - un vigile urbano tra gli indagati : La lotta contro il treno ad Alta Velocità non ha confini. Ed è cosi contagiosa da trovare seguaci anche tra chi indossa una divisa. Tra i 50 attivisti No Tav denunciati domenica scorsa dalla Digos per ...

Tria apre al taglio dell'Irpef : 'E avanti tutta con Tap e Tav' : Il disco verde alla riduzione della prima aliquota Irpef è arrivato ieri da Giovanni Tria. Il ministro dell'economia, parlando alla Summer school di Confartigianato, ha spiegato che bisogna trovare gli spazi' per 'una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi ...

MANOVRA TRIA : TAGLIO IRPEF - Tav E TAP/ Ultime notizie : risparmio fino a 150 euro l'anno con aliquota al 22% : MANOVRA, TRIA “Favorevole a TAGLIO IRPEF”. Ultime notizie, il ministro “Ma tutto in maniera molto graduale”. Il nuovo intervento del titolare del ministero dell'economia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:30:00 GMT)

Manovra di Tria : Tav - Tap e taglio Irpef/ Più Padoan che M5s : frizioni con Di Maio per reddito cittadinanza : Manovra, Tria “Favorevole a taglio Irpef”. Ultime notizie, il ministro “Ma tutto in maniera molto graduale”. Il nuovo intervento del titolare del ministero dell'economia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:20:00 GMT)

Taglio vitalizi - Taverna : “Casellati mantenga la sua promessa e li abolisca senza perdere tempo” : Il MoVimento 5 Stelle e la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, torna a chiedere alla presidente dell'aula di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati, di tagliare i vitalizi, mantenendo "la promessa fatta": "Anche al Senato dobbiamo abolire i vitalizi e dobbiamo farlo subito, senza perdere altro tempo".Continua a leggere

Tria : «Favorevole a riduzione dell’Irpef Avanti con le grandi opere - Tav e Tap» L’analisi : ok taglio tasse - male il condono : Il ministro dell’Economia: «In modo graduale, valutando compatibilità bilancio, perché c’è bisogno di equità e armonizzazione delle soglie». Quest’anno correzione del debito dello 0,1%. grandi opere, il ministro apre: personalmente spero si facciano

MANOVRA - TRIA "TAGLIO IRPEF E FAVOREVOLE A Tav E TAP”/ Ultime notizie - "Reddito di cittadinanza va disegnato" : MANOVRA, TRIA “FAVOREVOLE a taglio IRPEF”. Ultime notizie, il ministro “Ma tutto in maniera molto graduale”. Il nuovo intervento del titolare del ministero dell'economia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:11:00 GMT)

Manovra - Tria apre al taglio dell'Irpef e lancia le opere : 'Spero che si sblocchino Tav e Tap' : Intervento sul regime dei minimi Intanto il vice ministro dell'Economia Massimo Garavaglia spiega: 'Vogliamo ampliare il regime dei minimi, ma evitando l'effetto schiacciamento e che le aziende non ...

Manovra - Tria “Taglio Irpef e favorevole a Tav e Tap”/ Ultime notizie - replica Toninelli “Attendiamo analisi" : Manovra, Tria “favorevole a taglio Irpef”. Ultime notizie, il ministro “Ma tutto in maniera molto graduale”. Il nuovo intervento del titolare del ministero dell'economia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:19:00 GMT)

Manovra - Tria : favorevole a partire con taglio Irpef - spero Tav e Tap si sblocchino : Il ministro dell’Economia: «Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari». Sul futuro di Cdp: «Resti privata o salto impensabile debito» ...